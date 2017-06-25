Парковаться в центре Минска в ночь на 28 июня будет запрещено

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Госавтоинспекция предупредила об ограничении парковки в ночь на 28 июня в связи с проведением генеральной репетиции парада по случаю Дня Независимости, сообщили Sputnik в ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Генеральная репетиция парада пройдет в белорусской столице в ночь со среды на четверг.

"28 июня с 00:00 до окончания тренировки парада будет запрещена парковка автотранспорта по проспекту Машерова от проспекта Независимости до ул. Тимирязева (включая придорожные парковки), по ул. Гвардейской от пр-та Машерова до пр-та Победителей. По ул. Игнатенко от ул. Грибоедова до проспекта Победителей. По ул. Грибоедова от пр-та Машерова до ул. Игнатенко. По ул. Тарханова от ул. Гвардейской до ул. Грибоедова. На парковке у д. № 41 по пр-ту Победителей (рядом с химчисткой "Сияние")", — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.

Собеседница агентства обратила внимание, чтобы водители учитывали данную информацию и не парковались в указанных выше местах. "В случае вынужденной остановки в указанных местах, оставляйте под лобовым стеклом контактный телефон для связи", — добавила Редько.

По ее словам, в местах, где ограничена будет ограничена парковка будет работать эвакуатор.