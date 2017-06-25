Центр Минска встал в пробках из-за репетиции парада

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Большие пробки образовались в центре Минска из-за репетиции в столице парада ко Дню Независимости.

Днем в понедельник возле стелы "Минск – город-герой" состоялась репетиция спортсменов – участников торжественного парада, который пройдет в Минске 3 июля.

Как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", в настоящее время движение существенно затруднено на улице Максима Богдановича, улице Сторожевской и Старовиленском тракте. По информации сервиса, уровень пробок оценивается в три балла.

По данным Министерства обороны Беларуси, в текущем году в параде будут участвовать 220 единиц военной техники, в том числе новые белорусские броневики "Кайман", а также полученные из России вертолеты Ми-8МТВ-5. В понедельник 3 июля минчане и гости столицы также смогут увидеть выступление спортсменов, а также технику гражданского назначения, в том числе карьерные самосвалы МАЗ.