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Центр Минска встал в пробках из-за репетиции парада

26.06.2017 16:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн – Sputnik. Большие пробки образовались в центре Минска из-за репетиции в столице парада ко Дню Независимости.

Центр Минска встал в пробках из-за репетиции парада
© Sputnik/
Репетиции парада: ограничение движения в Минске

Днем в понедельник возле стелы "Минск – город-герой" состоялась репетиция спортсменов – участников торжественного парада, который пройдет в Минске 3 июля.

Как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", в настоящее время движение существенно затруднено на улице Максима Богдановича, улице Сторожевской и Старовиленском тракте. По информации сервиса, уровень пробок оценивается в три балла.

По данным Министерства обороны Беларуси, в текущем году в параде будут участвовать 220 единиц военной техники, в том числе новые белорусские броневики "Кайман", а также полученные из России вертолеты Ми-8МТВ-5. В понедельник 3 июля минчане и гости столицы также смогут увидеть выступление спортсменов, а также технику гражданского назначения, в том числе карьерные самосвалы МАЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время движение существенно затруднено на улице Максима Богдановича, улице Сторожевской и Старовиленском тракте. По информации сервиса "Яндекс.Пробки",...

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