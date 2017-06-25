Как живут белорусы в Молдове, а молдаване в Беларуси

На середину июля 2017 года запланирован официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. О том, как развиваются гуманитарные связи между нашими странами, о жизни молдавской диаспоры в Беларуси и белорусской в Молдове, об исторических связях между нашими странами, о развитии взаимных культурных и социальных проектов поговорят участники видеомоста:

в Минске:

руководитель общественного объединения "Община молдаван" в Республике Беларусь Антонина ВАЛЬКО;

поэт, член совета ОО "Община молдаван" Георгий ПУШКАШ.

в Кишиневе:

председатель Белорусской общины РМ Юрий СТАТКЕВИЧ;

художник, член союза художников РМ Вячеслав ИГНАТЕНКО;

председатель белорусского культурного движения РМ Анна МАЗУР.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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