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Как живут белорусы в Молдове, а молдаване в Беларуси
26.06.2017 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь
На середину июля 2017 года запланирован официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. О том, как развиваются гуманитарные связи между нашими странами, о жизни молдавской диаспоры в Беларуси и белорусской в Молдове, об исторических связях между нашими странами, о развитии взаимных культурных и социальных проектов поговорят участники видеомоста:
в Минске:
в Кишиневе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 28 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Кишинев на тему: "Беларусь - Молдова: общее культурное пространство".
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