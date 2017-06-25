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Как живут белорусы в Молдове, а молдаване в Беларуси

26.06.2017 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На середину июля 2017 года запланирован официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. О том, как развиваются гуманитарные связи между нашими странами, о жизни молдавской диаспоры в Беларуси и белорусской в Молдове, об исторических связях между нашими странами, о развитии взаимных культурных и социальных проектов поговорят участники видеомоста:

в Минске:

  • руководитель общественного объединения "Община молдаван" в Республике Беларусь Антонина ВАЛЬКО;
  • поэт, член совета ОО "Община молдаван" Георгий ПУШКАШ.

в Кишиневе:

  • председатель Белорусской общины РМ Юрий СТАТКЕВИЧ;
  • художник, член союза художников РМ Вячеслав ИГНАТЕНКО;
  • председатель белорусского культурного движения РМ Анна МАЗУР.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 21 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
/Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 28 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Кишинев на тему: "Беларусь - Молдова: общее культурное пространство".

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