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В рейтинге армий мира Беларусь заняла 50-е место

26.06.2017 16:44 — Разное | Ежедневник  
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В рейтинге армий мира Беларусь заняла 50-е место

фото: nn.by

Беларусь занимает 50-е место в мире по военной мощи. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 2017 Military Strength Ranking.

Согласно рейтингу текущего года Беларусь расположена на 50-м месте. В тройке лидеров – США, Россия и Китай. Беларусь же расположена в компании таких стран, как Филиппины (49), Дания (51) и Бангладеш (52).

В Восточной и Центральной Европе Беларусь находится на шестом месте: республику обходят Румыния, Чехия, Украина, Польша и Россия. В то же время наша армия сильнее, чем армии Венгрии, Словакии и Болгарии. Беларусь имеет достаточно высокие позиции по наличию в войсках вооружений и оснащенности, но низкие места с точки зрения финансирования армии и количества военнослужащих. Последние места в рейтинге занимают Сьерра-Лионе, Суринам и Ботсвана.

Рейтинг Military Strength Ranking учитывает численность Вооруженных сил, наличие и количество военной техники, финансирование армии и другие аспекты.

 
 
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Беларусь занимает 50-е место в мире по военной мощи. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 2017 Military Strength Ranking.

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