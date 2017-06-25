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В испанском аэропорту Peugeot попал под самолет
На территории испанского аэропорта Аликанте-Эльче произошла авария с участием пассажирского самолета Airbus A320 и хэтчбека Peugeot 207. Как сообщает
Самолет со 153 пассажирами на борту должен был выполнять рейс в Рим, однако врезался в «припаркованный» автомобиль и повредил один из двигателей. В результате аварии никто не пострадал.
Пассажиров сняли с самолета, почти все они отправились другим рейсом через семь часов.
Компания Vueling принесла извинения и отметила, что пилоты не могли избежать столкновения. Они не видели машину, которой вообще не должно было быть рядом с самолетами.
Человека, оставившего автомобиль на дороге к взлетно-посадочной полосе, ждут дисциплинарные взыскания. Возможно, с него потребуют возмещения ущерба самолету.
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Человека, оставившего автомобиль на дороге к взлетно-посадочной полосе, ждут дисциплинарные взыскания. Возможно, с него потребуют возмещения ущерба самолету.
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