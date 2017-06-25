Эксперт о прогнозе роста ВВП на 1,1%: скромно, но позитивно

Эксперт о прогнозе по росту ВВП на 1,1%: скромно, но позитивно /

Следует отметить, что и в нынешнем году рост экономики правительство планировало очень скромный, буквально на 1,2 %, отметила экономический обозреватель.

"Здесь мы зависим не только от своих возможностей, от того, что делают наши предприятия, и насколько хорошо мы это продаем, но и от наших ближайших соседей — России, Украины и от стран ЕС", — отметила обозреватель.

Нужно учитывать, что ближайший и самый главный партнер Беларуси — это Россия, на которую приходится более половины объема белорусского экспорта. Соответственно, то, насколько в России возрождается экономика, подталкивает в развитии и экономику белорусскую.



© Sputnik / Виктор Толочко Власти рассчитывают на рост ВВП в 2018 году на 1,1%

"Если в России спад, понятно, что белорусскую продукцию покупать некому, им хотя бы свою собственную купить, соответственно, и наша экономика тогда тоже буксует", — сказала Ольшанская.

Когда были озвучены планы на 2018 год, белорусское правительство также сообщило о том, что на основании оценки международных финансовых институтов в 2018 году ожидается прирост российской экономики на 1,5 %.

"С учетом того, в последние несколько лет и в России, и в Беларуси была достаточно серьезная рецессия, 1-2% это достаточно ощутимо не только на макроэкономических уровнях, но и отбивается на кошельках простых граждан, поэтому говорить о том, что прирост в 1,5% после рецессии — это достаточно серьезно. Мы поднимаемся не с нуля, а выходим из минуса, пусть на такой не очень большой, но все-таки плюс", — рассказала Ольшанская.

Статистика подтверждает, что во всех белорусских отраслях, за исключением строительства, сейчас наблюдается скромный, но прирост. Что касается уровня складских запасов, то на текущий момент, по данным Белстата, уровень складских запасов самый низкий за последние 5 лет.

"Ситуация заключается в том, что белорусские предприятия, местные власти и, прежде всего, дипломатические миссии за рубежом научились то, к чему их подталкивало руководство страны. Не первый год говорится о том, что главная задача белорусских дипмиссий — это продажа и продвижение белорусской продукции", — сказала Ольшанская.

Кроме того, в настоящее время существенно упрощены условия для экспортеров, как по валютному регулированию — норма продажи валютной выручки снижена, но и ведется жесткая работа по возврату просроченной дебиторской задолженности обратно в страну.

"Когда за пределами страны работает белорусское торговое представительство или торговый дом завода, он продает технику или продукцию на основе каких-либо кредитов, но эти кредиты не погашаются. Должники не рассчитываются, соответственно валютная выручка в страну не поступает. А мы здесь испытываем давление на курс белорусского рубля. Сейчас эта проблема начала немного решаться, что очень радует", — рассказала Ольшанская.

Беседу с экономическим обозревателем Sputnik Еленой Ольшанской слушайте на радио Sputnik Беларусь.