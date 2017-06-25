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Шейман доложил Лукашенко о ситуации в Оршанском районе

26.06.2017 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Шейман доложил Лукашенко о ситуации в Оршанском районе

фото: belta.by

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в понедельник принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана.

"Среди рассмотренных на встрече вопросов - развитие агропромышленной сферы в составе управления делами, создание новых производств, а также ситуация на ряде предприятий в Оршанском районе, в отношении которых Виктору Шейману было поручено тщательно проанализировать текущее состояние дел", - сообщили в президентской пресс-службе.

Так, главе государства доложено о реформировании холдинга "Агрокомбинат "Мачулищи". Стоит задача развивать в организациях холдинга замкнутый цикл, включающий производство, переработку и реализацию продукции.

По информации пресс-службы, ранее часть активов агрохолдинга в Брестской и Витебской областях была передана в коммунальную собственность. "Оставшиеся предприятия будут модернизированы, в том числе с учетом необходимости активной работы по продвижению конечной продукции в различные страны и регионы мира, освоения новых направлений производства, в частности индюшатины", - сообщили там.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, была обсуждена работа ООО "Белагроферт". Это предприятие расположено в Гродненской области и занимается выпуском новых видов удобрений. Первый этап мощностью 120 тыс. т в год уже запущен. Второй этап аналогичной мощности будет реализован в 2017-2018 годах. На 2019-2020 годы запланирована реализация третьего этапа по выпуску микробиологических и комплексных органоминеральных удобрений.

"Шейман также доложил о проведенных проверках на предприятиях Оршанского района, среди которых инструментальный завод, завод приборов автоматического контроля, авиаремонтный завод. В отношении развития соответствующих производств ведется активная совместная работа с Советом министров и местными властями, определены перспективы. Основная задача - выпуск качественной востребованной продукции как внутри, так и за пределами страны", - продолжили в пресс-службе.

Там также отметили, что президенту было подробно доложено о работе авиаремонтного завода, существующих проблемных вопросах, перспективах освоения новых рынков.
 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко в понедельник принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана.

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