Политолог о вызове Кизима в МИД: вряд ли это была точка зрения посла /

Поводом для вызова в МИД Беларуси стало заявление посла Украины Игоря Кизима об учениях "Славянское братство — 2017", которые прошли в середине июня, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Политический эксперт Сергей Палагин уточнил, что 19 июня на конференции Ostrogorski Forum господин Кизим заявил о том, что наблюдатели, по его словам, смогли увидеть только театрализованное представление, а сами учения прошли без международного наблюдения. В связи с высказываниями дипломата белорусский МИД призвал его к ответу.

"Это совершенно нормальная практика, ничего здесь из ряда вон выходящего нет, когда государство призывает официального представителя другого государства, в общем-то, дружеского для того, чтобы пообщаться с ним на эту тему и выразить свое в данном случае недовольство", — отметил Палагин.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол Украины вызван в МИД за высказывания о "Славянском братстве"

По словам политолога, высказанное замечание вряд ли было точкой зрения посла, вероятнее, это была точка зрения Киева.

Что касается самого высказывания, то собеседник Sputnik в качестве сравнения привел театрализованное представление, которое проходило в Беларуси 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, и то, которое запланировано на 3 июля в День Независимости страны.

"А военные учения "Славянское братство" — это серьезный момент безопасности, в котором участвовали три государства, сербские белорусские и российские коллеги, отрабатывались совершенно четкие вещи", — сказал Палагин.

Приглашение на подобные учения военных наблюдателей — это дело той страны, которая эти учения устраивает. В силу того, что учения проходили на территории Беларуси, то по протоколу, решение принималось белорусской стороной.

"Белорусская сторона пригласила официальных наблюдателей. В свою очередь, украинские коллеги ни разу не звали туда своих коллег из Беларуси для того, чтобы соизмерить очень важную тему — уровень военного насыщения оружием, то, что происходит в военной среде, и как эти учения отрабатываются", — констатировал Палагин.

Комментарий директора Центра изучения внешней политики и безопасности Сергея Палагина слушайте на радио Sputnik Беларусь.