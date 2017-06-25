Не в лаптях ходили: бизнесмен из России строит музей белорусской шляхты

ГРОДНО, 26 июн — Sputnik, Валерия Соловьева. Показать, что в Беларуси всегда было свое элитное сословие, а не только польские паны и литовская знать, решил российский бизнесмен Павел Подкорытов – он выкупил старинную усадьбу деревне Подороск под Волковыском, чтобы открыть здесь музей белорусской шляхты.

Четыре года назад обещания нового владельца казались фантастическими, сейчас – более чем реальными. Через полгода усадебный комплекс начнет принимать первых посетителей.

Музей шляхты откроется через три года

В усадьбе Подороск с утра до вечера кипит работа. Высокие колонны входных ворот обнесены строительными лесами, на территории приятно пахнет свежими досками, руины бывшей конюшни покрыты сеткой, а посреди них начали устанавливать металлический каркас. Панский дом пока стоит с заколоченными окнами.



© Sputnik/ Максим Захаров В этой усадьбе в будущем откроется музей белорусской шляхты. Пока здание стоит с заколоченными окнами — чтобы вандалы не забрались

Именно в нем, по задумке нынешнего хозяина должен разместиться музей белорусской шляхты. Старинное имение он купил четыре года назад.

Оказалось, что все идет хоть и очень медленно, но по плану. Проект реконструкции разделили на три этапа. К концу года закончат восстанавливать старую кузницу и руины бывшей конюшни. В здании кузницы откроется сувенирный магазин, а на месте конюшни — кафе. Об этом рассказал директор унитарного предприятия "Маёнтак Падароск" и правая рука учредителя Андрей Колос. Ведь сам Павел Подкорытов бывает в Подороске всего несколько раз в году.



© Sputnik/ Максим Захаров Директор унитарного предприятия "Маёнтак Падароск" и правая рука учредителя Андрей Колос

В следующем году возьмутся за домик управляющего, в котором появится гостиница на 28 мест. И только потом начнут восстанавливать главное здание усадьбы и территорию парка.



© Sputnik/ Максим Захаров Бывшая кузня. К концу года здесь откроется сувенирная лавка

О точных сроках говорить никто не берется. Предварительная дата окончания всех трех этапов, в том числе музея – 2020 год.

На усадьбу потратят от 3 до 5 миллионов долларов

"Можно было давно все сделать. Но большого желания и денег недостаточно. В имении каждое здание — это историко-культурная ценность второй категории. Согласование каждого проекта длится по полгода, любого изменения в проекте — еще столько же. Нужно согласовывать с Минкультуры каждый вбитый гвоздь, каждый цвет кирпича или бруска", — собеседник агентства поясняет, почему работы идут так медленно.



© Sputnik/ Максим Захаров Дворянское имение в Подороске — историко-культурная ценность второй категории

Он вспомнил, как однажды пришлось везти в Министерство культуры бревно, чтобы специалисты утвердили нужный оттенок потолочных перекрытий.

Сейчас в проект вместе с покупкой вложено примерно 500 тысяч долларов, до конца года эта цифра приблизится к миллиону. На эти средства разработаны эскизные проекты усадьбы, строительные проекты кафе, сувенирного магазина и гостиницы. А также сделано много невидимых работ – например, подведение воды и электричества.

Кафе под крылом Боинга

Только сейчас стали заметны итоги. Например, внутри здания будущей сувенирной лавки установлен металлический каркас, на котором будет держаться крыша. Ведь старые стены из красного кирпича очень хрупкие, они будут выполнять роль массивного наружного декора.



© Sputnik/ Максим Захаров Фрагменты руин бывшей конюшни. Их защитят так надежно, что они смогут простоять в таком виде еще лет 200

Внутри металлический каркас зашьют современными материалами. Строители шутят, что это будет домик в домике. А уже серьезно добавляют: "Мы так максимально сохраним и защитим старинное здание".



© Sputnik/ Максим Захаров Посреди укрепленных руин конюшни поставят кафе, снаружи — террасу. Все три сооружения спрячутся под огромной крышей

По тому же принципу идет реставрация бывшей конюшни. До наших дней сохранились лишь жалкие обломки стен. Сами руины укрепят и защитят от дальнейшего разрушения. Внутри появится кафе. Вокруг — терраса. Все эти сооружения будут прятаться под огромной 80-метровой крышей, которую в усадьбе в шутку называют крылом от Боинга.



© Sputnik/ Максим Захаров Даже столбики забора в Подороске — почти произведения искусства. Каждая шляпка покрыта дробленными кусочками камней практически одинакового размера

Не все белорусы ходили в лаптях

"Музей будет как бриллиант в кольце. Решили возрождать усадьбу с малого. На территории четыре здания. Без опыта сразу браться за большой объект не стали", — рассказывает о планах Колос.

Интересуемся, почему именно музей белорусской шляхты? Как пояснил собеседник, эта идея с самого начала принадлежала владельцу. У Павла белорусские корни, последние годы он интересуется историей, культурой страны, выучил белорусский язык. Он давно заметил пробел в исторических документах: народ есть, белорусы есть, а о высшем сословии практически не упоминается.

"Хотя не может существовать народа без его элиты. Если было такое государство, как Великое Княжество Литовское, то элита должна быть. Не могут же все в лаптях ходить. Кто-то должен командовать, управлять", — резюмирует Колос.



© Sputnik/ Максим Захаров Стены в панском доме очень толстые, но полые внутри. В них спрятана система отопления. Помещения обогревались за счет теплых стен, пояснил один из строителей

Каким будет этот музей, еще точно не известно. Сейчас начался сбор экспонатов. Известно, что в экспозицию войдут несколько купюр с "Погоней", как образец первых белорусских денег, некоторые предметы интерьера и мебель из усадеб.

Имению 500 лет

Старинное имение должно стать образцом шляхетской усадьбы. Оно было основано более 500 лет назад и за это время сменило около десятка владельцев. Нынешняя застройки датируется началом XIX века. Есть легенда, что в одном из помещений усадьбы на несколько дней останавливался Наполеон. Последний владелец имения — Отто Бохвиц. Перед Второй мировой пана расстреляли представители советской власти, а усадьба перешла государству.



© Sputnik/ Максим Захаров Панский дом имения стоит на живописном берегу речки Зельвянки

В панском доме была школа, затем — колхозная контора. Домик управляющего отдали под молочную заготовительную контору, затем переоборудовали под жилой дом. Когда здания пришли в аварийное состояние, все съехали, а усадьба почти 20 лет пустовала. Постепенно все, что может пригодиться в личном хозяйстве, растаскивали местные жители.

Фото IMG В домике управляющего откроется небольшая гостиница. В советское время здесь была молочная контора, а потом — жилой дом с адресом Парковая, 4

Не менее интересен огромный парк на территории бывшего имения. К сожалению, он не сохранил структуру классического усадебного парка. Большинство деревьев были посажены после войны.



© Sputnik/ Максим Захаров Парк в имении занимает почти 4 гектара. Все деревья посажены в послевоенное время, только некоторые в 20–30-е годы прошлого века.

Как отметил директор имения, в парке можно увидеть 13 видов довольно редких деревьев. Например, явар, липу американскую, карельские черные березы, лиственницу, акацию, которая считалась признаком "панства" и которая росла в каждой уважающей себя дворянской усадьбе.

Туристов оставят на неделю

Уже сейчас владелец думает, как привлекать в Подороск туристов. Осенью по соседству откроется агроусадьба, которая станет частью туристическо-рекреационного комплекса "Маёнтак Падароск". В сентябре на территории старинного имения пройдут районные дожинки.



© Sputnik/ Максим Захаров Пирс на территории усадьбы стал популярным местом для фотосессий

В более отдаленных планах — создать туристический кластер, который объединит интересные для туристов объекты на расстоянии 20–40 километров от Подороска. Компания Павла Подкорытного уже выкупает старую пивоварню и синагогу в двух соседних деревнях Вересино и Изабелин.

"Тогда сможем показать не только музей шляхты, но и устроить дегустацию пива в броваре, устроить поездку по всему району, привлекать туриста не на день или два, а как минимум на неделю", — пояснил собеседник.



© Sputnik/ Максим Захаров Усадьба еще не открылась, а в одном из залов уже отмечали свадьбу

Зачем музею подушка

"У нас не стоит задача сделать очень быстро, чтобы начинать получать прибыль. Все понимают, что Подороск — это равноудаленная от Бреста и от Гродно деревня, которая находится на границе Беловежской пущи", — рассуждает Колос.

Они понимают, что окупить вложенные в него деньги проект сможет лет через 50, не раньше. И ставят перед собой цель, чтобы этот проект в комплексе начал работать, а сам музей после открытия не требовал внешних дотаций. Ведь музеи во всем мире редко приносят прибыль.



© Sputnik/ Максим Захаров Парадный вход в будущую усадьбу. Входная группа сделана в виде высоких колонн, который под временной крышей ждет реставрации

"Сейчас мы создаем экономическую платформу, подушку безопасности, для будущего музея, — говорит собеседник. — Гостиница, кафе, сувенирный магазин и агроусадьба будут приносить прибыль, чтобы на эти деньги содержать экспозицию".