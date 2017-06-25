ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установили антирекорд. Предприятия по-прежнему активнее увольняют, чем нанимают

26.06.2017 18:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Предприятия в мае уволили 62,6 тысячи человек, сообщается на сайте Белстата. При этом организации взяли на работу на 13% (или 14,4 тысячи человек) меньше, чем «ушли». Это худший показатель с мая прошлого года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предприятия уже 7 месяцев подряд активнее увольняют, чем принимают новых работников.

В прошлом месяце приняли на работу больше человек, чем уволили, только предприятия, которые занимаются предоставлением прочих видов услуг (+78,1%), а также компании в сфере «Информация и связь» (+36,5%) и предприятия горнодобывающей промышленности (+30,6%).

Заметнее всего «ушли» в минус по числу работников в образовании, где уволили на 54,8% больше, чем приняли.

По регионам отличается соотношение принятых и уволенных на предприятиях. К примеру, в Минской области лишились работы на 15,7% человек больше, чем нашли новую. Брестская область «ушла» в минус по этому показателю на 19,9%, Витебская — на 14%, а Гродненская — на 31,6%.

В последний раз предприятия активнее трудоустраивали, чем увольняли, в октябре прошлого года.

Напомним, за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.

Читайте также
Декрет № 3 и штрафы. Беларусь попала в число стран с недостаточными правами работников
В каких отраслях власти прогнозируют сокращение численности работников
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия в мае уволили 62,6 тысячи человек, сообщается на сайте Белстата. При этом организации взяли на работу на 13% (или 14,4 тысячи человек) меньше, чем "ушли". Это...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Не в лаптях ходили: бизнесмен из России строит музей белорусской шляхты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика