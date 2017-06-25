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ЕБРР выделил 9 миллионов евро МТБанку на финансирование малого и среднего бизнеса

26.06.2017 19:14 — Разное | Ежедневник  
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ЕБРР выделил 9 миллионов евро МТБанку на финансирование малого и среднего бизнеса

Это первая кредитная линия, полученная МТБанком от международного инвестора после смены своего собственника, и на данный момент крупнейшая инвестиция ЕБРР в финансовый сектор Беларуси в этом году.

Как было отмечено на пресс-конференции, посвященной подписанию кредитного соглашения, последний раз Европейский банк реконструкции и развития выделял финансирование частному сектору Беларуси через МТБанк в 2014 году. За годы  сотрудничества, в ходе которых МТБанк стал одним из ключевых партнеров ЕБРР по финансированию белорусского малого и среднего бизнеса, общая сумма кредитных линий составила более 50 млн долларов. Перерыв в отношениях был обусловлен сменой собственника МТБанка. Напомним, что в 2015 году владельцем контрольного пакета МТБанк стал Алексей Олексин. Он выкупил банк у учредителей Международного автомобильного холдинга «Атлант-М».  

Кроме выделения средств на малый и средний бизнес Беларуси, ЕБРР установил новый лимит на МТБанк в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР в сумме 10 млн долларов. «Это позволит стимулировать развитие белорусской экономики и особенно  ее экспортный потенциал», - заявил глава представительства Европейского банка реконструкции и
развития Александр Пивоварский.  

Как отметил  председатель правления МТБанка Андрей Жишкевич, банку важно  иметь такого рода фондирование. По его словам, оно сегодня важно даже не с точки зрения получения дополнительных ресурсов. «Работа с таким институтом, как ЕБРР, является знаком качества», - подчеркнул глава МТБанка.   

«ЕБРР и МТБанк не в первый раз объединяют усилия для развития этого сектора экономики. Надеемся, что новая кредитная линия откроет еще большие возможности для развития малого и среднего бизнеса, а новые возможности в рамках Программы содействия развитию торговли позволят удовлетворить потребности игроков среднего и крупного бизнеса», - отметил председатель правления МТБанка Андрей Жишкевич.

 
 
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