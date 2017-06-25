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Егор Герасимов выбыл в 1-м раунде квалификации Уимблдона

26.06.2017 19:25 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 166 рейтинга ATP) не сумел преодолеть 1-й квалификационный раунд Уимблдонского турнира.

В стартовом поединке 24-летний Егор Герасимов проиграл 27-летнему британцу Александру Уорду (№ 855), который располагается в рейтинге почти на 700 строк ниже. Уверенно выиграв первый сет, белорус затем уступил в двух следующих. Итоговый счет — 6:1, 5:7, 3:6. Поединок продолжался 1 час 36 минут.

Сегодня старт в квалификации одиночного разряда Уимблдона предстоит также белорусскому 23-летнему теннисисту Илье Ивашко (№ 161), его оппонентом станет 30-летний словенец Грега Жемля (№ 237).

А в квалификации парного разряда белорус Александр Бурый вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром сразятся против британцев Люка Бембриджа и Ллойда Гласспула.

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 166 рейтинга ATP) не сумел преодолеть 1-й квалификационный раунд Уимблдонского турнира.

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