На белорусский рынок приходит Европейский инвестиционный банк



Kommersant.uz

«Таких длинных и комфортных денег сегодня на рынке просто нет». Так первый замминистра экономики Дмитрий Крутой анонсировал приход в Беларусь Европейского инвестиционного банка.

Он должен начать работу в нашей стране в июле и до конца года инвестировать до 200 миллионов евро, сообщает TUT.BY.

За прошлый год Европейский инвестиционный банк во всем мире прокредитовал проектов на 80 млрд евро. Около 15% этой суммы получили страны вне ЕС. По словам замминистра экономики, финансовые условия работы ЕИБ гораздо выгоднее, чем те, что предлагают Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

«Это будут самые комфортные внешние заимствования. Мы получим деньги под ставку от одного до трех процентов годовых на 25 лет с льготным мораторием на 5 лет», - рассказал Дмитрий Крутой.

Европейский инвестиционный банк сосредоточится на кредитовании малого бизнеса и проектов в сфере электроэнергетики и транспорта.

«Есть проект с Минскводоканалом примерно на 145 миллионов долларов по очистке сточных вод Минска. Второй крупный проект - это дорога М7 до границы с Литвой и реконструкция пункта пропуска «Каменный лог», - уточнил первый замминистра экономики.

Сейчас ЕИБ занимается поиском партнера для поддержки малого бизнеса. Скорее всего, им станет «Беларусбанк». Портфель оценивается в 100 млн долларов.

О приходе в Беларусь Европейского инвестиционного банка стороны окончательно договорились в мае в Люксембурге. На просторах СНГ финансовый институт был представлен везде, кроме нашей страны, Туркменистана и Узбекистана. Мешали санкции.

Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Собственниками банка выступают 28 государств — членов ЕС. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.

