ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: Уверен, была хорошая возможность сделать минское "Динамо" чемпионом КХЛ

26.06.2017 21:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Канадский тренер Крэйг Вудкрофт рассказал, почему решил покинуть минское «Динамо» и перебраться в Швейцарию.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Решение покинуть «Динамо» далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведенного в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти.

Напомним, что Вудкрофт ушел из «Динамо» в конце прошлой недели. За несколько дней до этого клуб расстался с его помощниками.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский тренер Крэйг Вудкрофт рассказал, почему решил покинуть минское "Динамо" и перебраться в Швейцарию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ядовитая змея укусила мужчину в районе Дроздов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика