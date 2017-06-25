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Крэйг Вудкрофт: Уверен, была хорошая возможность сделать минское "Динамо" чемпионом КХЛ
Канадский тренер Крэйг Вудкрофт рассказал, почему решил покинуть минское «Динамо» и перебраться в Швейцарию.
— Решение покинуть «Динамо» далось мне очень тяжело. Получил большое наслаждение от сезона, проведенного в Минске. Это был лучший год в моей жизни. Но сейчас очевидно, что команда выбрала другое направление развития. Когда я подписал контракт, мы разработали трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ. Уверен, была бы хорошая возможность сделать это. Однако в новых условиях осуществить задуманное видится сложным. Ведь покинувшие коллектив иностранные игроки и тренеры были ключевыми элементами системы, позволявшей нам успешно выступать в прошлом сезоне. Клуб пошел по другой дороге, поэтому я решил уйти.
Напомним, что Вудкрофт ушел из «Динамо» в конце прошлой недели. За несколько дней до этого клуб расстался с его помощниками.
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Канадский тренер Крэйг Вудкрофт рассказал, почему решил покинуть минское "Динамо" и перебраться в Швейцарию.
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