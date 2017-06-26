Лукашенко: закрытых тем у Беларуси и Анголы нет /

Дипломатическим отношениям Беларуси и Анголы уже 22 года. Однако двусторонние связи нельзя было назвать тесными. Сотрудничество активизировалось в последние годы. Товарооборот Минска и Луанды пока строится исключительно на белорусском экспорте. В минувшем году он едва превысил 40 миллионов долларов. А вот за четыре месяца 2017 вырос почти в пять раз. В Анголе, и в Африке в целом, востребованы азотные и калийные удобрения, техника, тракторы, медицинское оборудование и металлургическая продукция.

"После обретения государственности в 1975 году мы активно поддерживали Анголу, помогали ей, и основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом. И там было немало белорусов. Если вы не возражаете, мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы. Поэтому, господин министр, закрытых тем для нашего сотрудничества абсолютно нет. Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес, и вопросам, в которых мы что-то сможем вам помочь", — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Африка — континент будущего, перспективный континент, на котором необходимо работать. И для Беларуси, как для молодого независимого государства, Ангола — именно та страна, на которую можно и нужно опереться в начале пути в африканском регионе. Александр Лукашенко пригласил министра погостить в нашей стране, и лично побывать на интересующих его предприятиях.

В свою очередь Жорже Ребелу Пинту Шикоти выразил уверенность в том, что на фоне экономических проблем последних лет своей страны, Ангола может оказаться в серьёзном выигрыше от кооперации с Беларусью. Министр продолжил свой визит в нашу страну в белорусском парламенте, где его принял председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Комментарий Александра Лукашенко к визиту Жорже Ребелу Пинту Шикоти слушайте на радио Sputnik Беларусь.