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Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд промышленной и бытовой химии

27.06.2017 00:11 — Разное | Ежедневник  
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Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд промышленной и бытовой химии

tut.by

В рамках очередной части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний в промышленной и бытовой химии.

Все вошедшие в этот список бизнесы – авторы веховых событий и инициаторы трендов в развитии отрасли. Одни из них – первопроходцы, другие сумели завоевать место на рынке в жесточайшей конкуренции с госсектором, третьи – сформировали вокруг себя новые отрасли, четвертые – создатели конкурентных производств, пятые  – признанных в мире продуктов. Все они были или остаются лидерами – на нашем рынке, в региональном или мировом масштабах.

Топ-25 компаний-легенд  составлен в алфавитном порядке, для каждого участника приведена общая (год основания, офис) и корпоративная (ключевые владельцы, локация, продукция и бренды, рынки, количество сотрудников) информация.    

Итак, топ-25 компаний-легенд промышленной и бытовой химии (1991-2016 гг.). 
 
 
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В рамках очередной части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний в...

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