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Брестчанин лишился BMW 7 Series из-за измененного идентификационного номера

27.06.2017 07:24 — Разное | Tut.by  
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У жителя Бреста конфисковали BMW 7 Series из-за перебитого VIN-номера, сообщает пресс-служба Комитета судебных экспертиз.

Мужчина приехал на своей новой машине в МРЭО ГАИ, чтобы поставить ее на учет. У сотрудника ведомства вызвал подозрение идентификационный номер (VIN) автомобиля. Для проведения экспертизы BMW направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению. В последующем сотрудниками уголовного розыска Каменецкого РОВД установлено, что автомобиль приехал в Беларусь по временному ввозу, а затем ему перебили идентификационные номера под необходимые документы.

В результате BMW конфисковали. По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 381 УК (подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

 
Теги: Брест
 
 
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Автомобиль приехал в Беларусь по временному ввозу, а затем ему перебили идентификационные номера под необходимые документы.

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