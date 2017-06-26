Брестчанин лишился BMW 7 Series из-за измененного идентификационного номера

У жителя Бреста конфисковали BMW 7 Series из-за перебитого VIN-номера, сообщает пресс-служба Комитета судебных экспертиз.

Мужчина приехал на своей новой машине в МРЭО ГАИ, чтобы поставить ее на учет. У сотрудника ведомства вызвал подозрение идентификационный номер (VIN) автомобиля. Для проведения экспертизы BMW направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению. В последующем сотрудниками уголовного розыска Каменецкого РОВД установлено, что автомобиль приехал в Беларусь по временному ввозу, а затем ему перебили идентификационные номера под необходимые документы.

В результате BMW конфисковали. По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 381 УК (подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства).