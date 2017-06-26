Тест-драйв. Зачем нужен старший Q7, если теперь есть новый Audi Q5

Пневмоподвеска, светодиодные матричные фары, адаптивный круиз-контроль — тестовый Audi Q5 нового поколения нафарширован под завязку. При этом цена тестовой машины подобралась к отметке 63 тысячи евро. Это на 10 тысяч евро больше стоимости базовой версии Audi Q7. Не много ли? AUTO.TUT.BY разобрался в классовых и кассовых противостояниях.





Со сменой поколений, которая произошла только через девять лет жизни, Audi Q5 «переехал» на новую платформу MLB evo. На ней построены седан Audi A4 и Bentley Bentayga. Такое вот современное искусство производить на одной платформе разные автомобили. Кстати, старший Audi Q7 тоже родом из MLB evo.





Как и полагается новому поколению, Audi Q5 стал на 34 мм длиннее (4663 мм), а колесная база выросла на 12 мм (2819 мм). При этом экономия в массе доходит до 125 кг для версии 2.0 TFSI. Это хорошая новость. А плохая новость есть для той категории поклонников марки, которая считает, что настоящая Audi может быть только с «торсеном». Плачьте, кричите, но Q5 теперь — с многодисковой электромагнитной муфтой в приводе задних колес. Впрочем, производитель утверждает, что в части управляемости и быстродействии она ничем не уступает классическому Torsen. Последний остался прерогативой мощной версии 3.0 TDI и спортивной SQ5.

Высший уровень, но без wow-эффекта





К работе многодисковой муфты мы еще вернемся, а пока обсудим, какие эмоции вызывает новое поколение при первом знакомстве. Никакого wow-эффекта не ждите. Не для того дизайнеры тщательно просчитывали каждую деталь нового автомобиля. Более того, при беглом взгляде обращает на себя внимание только решетка радиатора в новом фирменном стиле. Характерные черты автомобилей Audi в целом и модели Q5 в частности изменились незначительно. Дизайнерские революции в этом сегменте ни к чему. Достаточно сказать, что предыдущее поколение вплоть до ухода со сцены пользовалось стабильным спросом и запросто продержалось бы на конвейере еще пару лет.





А вот интерьер изменился более значительно по сравнению с предыдущим поколением. Если не вдаваться в детали, то получился своеобразный микс из моделей A4 и Q7, чего и следовало ожидать. Качество материалов? Даже не стоит говорить, что все на высшем уровне. Особенно хороши опциональные кресла S-Line — сидишь как влитой. Эргономика? А вот тут лично у меня возникли вопросы. Точнее, всего два. Первая претензия — к спортивному рулевому колесу с усеченной нижней частью обода. Спасибо за такую гоночную «специю», но она уместна лишь там, где руль от упора до упора вращается без перехвата.

К нефиксируемому селектору трансмиссии я за день не приспособился. То и дело включал «заднюю» вместо «паркинга». Но все же это дело привычки. Виртуальная панель приборов мне понравилась безоговорочно, хотя некоторые жалуются на перегруженность информацией. Я такого не заметил.





На центральной консоли, ниже блока управления «климатом», имеется небольшая ниша под мобильный телефон. Но мой аппарат с диагональю 5,5 дюйма туда, увы, не поместился. Пришлось его держать в подстаканнике на центральном тоннеле, потому что другого доступного места не нашлось.





Ну и еще пройдусь по дисплею мультимедийной системы MMI, который инородным наростом торчит из передней панели. Вызывает стойкое желание взять его в руки или спрятать в недра передней панели. Но нет. Дисплей намертво закреплен на своем месте. Впрочем, свою функцию он исполняет отлично. Экран не «тачскрин», но это и не нужно. Все равно пришлось бы к нему тянуться. Шайба-контроллер MMI позволяет без проблем управляться с меню системы.

Технологичность во всем





Перечислять все фишки тестового автомобиля будет долго и скучно, поэтому остановлюсь на самых важных из них.

Audi pre sense city. Система безопасности нового поколения умеет самостоятельно тормозить перед препятствиями, в том числе и пешеходами.

Адаптивный круиз-контроль теперь умеет снижать скорость вплоть до полной остановки впередиидущего автомобиля. В пробках можно отвлекаться на смартфон или симпатичную спутницу. Но чтобы тронуться после остановки, нужно коротко топнуть по педали газа.

Пневмоподвеска. Audi Q5 здесь не стала первопроходцем. Аналогичные решения предлагает Mercedes-Benc GLC и Porsche Macan. Но отметить стоит, потому что пневмоподвеска еще больше стирает грань между Q5 и Q7.

Трансмиссия для бензиновой 2-литровой версии (а пока на наш рынок будет поставляться только такая) — семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Только для топовых бензиновых и дизельных Q5 предлагается гидромеханический восьмидиапазонный «автомат».

Едет великолепно, но без азарта





А чего это я прицепился к азарту? Есть версия SQ5, вот с нее и стоит требовать адреналина и прочих повышающих пульс штучек. А тестовый автомобиль — для ценителей высокого уровня комфорта во всем. И первым пунктом можно отметить уже упомянутую пневмоподвеску. Помнится, предыдущее поколение отличалось настройками шасси, смещенными в сторону как раз спортивности в ущерб плавности хода. Теперь же можно выбирать самому варианты — от динамичного до внедорожного в меню режимов движения Drive Select.

В режиме Comfort новый Audi Q5 и впрямь просто стелет как по дорогам, так и вне асфальта. Лишь ямы с острыми краями способны заставить содрогнуться кузов от вибраций больших 20-дюймовых колес. По проселочным дорожкам можно «летать» в раллийном стиле, не притормаживая особо перед препятствиями. Хочется больше спорта и меньше кренов? Пожалуйста, переходите в режим Dynamic (подвеска опускается до 171 мм) и заваливайтесь на разворотные «лепестки» развязок на скорости под «сотню».

Роботизированная трансмиссия работает быстро, адекватно и плавно, почти как классический «автомат». Логика его работы тоже меняется в зависимости от выбранного режима Drive Select.





Двухлитровый турбомотор мощностью 250 «лошадей» — яркий образец принципа разумной достаточности. 6,3 секунды до сотни, 238 км/ч максимальная скорость и средний расход 6,8 литра. Но это по паспорту. В реальной жизни можно смело умножать на цифры расхода. А вот динамика не оставляет поводов думать о чем-то более мощном. Мотор обладает отменной и ровной тягой во всем диапазоне оборотов — свои 370 «ньютонов» он выдает уже при 1600 об/мин. Как говорится, нажал — получил.

Дорожные шумы проникают в салон в строго дозированных, гомеопатических порциях, ничуть не напрягая ни водителя, ни пассажиров. Разве что широченные покрышки на шершавом асфальте издают заметный шум качения.

Больше, чем кроссовер





Отличная новость для тех, кто считает Audi Q5 чуть больше, чем кроссовером. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс до внушительных 231 мм в положении Lift/Offroad. Передвигаться «на цыпочках» можно на скорости до 35 км/ч. Учитывая умение противобуксовочной системы бороться с диагональным вывешиванием, такой клиренс делает из Audi Q5 того еще «проходимца».

Глубокая колея, крутые подъемы, небольшие канавы и даже неглубокие броды не станут препятствием. Но этими способностями премиального кроссовера лучше не злоупотреблять — все же автомобиль имеет несколько иное предназначение. С другой стороны, почему бы и не воспользоваться тем, что предоставляет сам автопроизводитель?







Я попробовал и остался удовлетворен. Главное, не потерять при этом голову, вдохновившись способностями автомобиля. Предположу, что длительная пробуксовка под нагрузкой не лучшим образом скажется на состоянии роботизированной коробки передач. В остальном ничто не препятствует легким внедорожным подвигам.

Пассажиры и грузы

Мое личное мнение — если в вашей семье не больше четырех человек и родственники не атакуют просьбами отвезти их в деревню/на дачу/озеро/лес, то грузопассажирских возможностей Audi Q5 хватит с запасом.





Задний ряд сидений примет двоих с комфортом, третьего, центрального пассажира — с оговорками в виде широкого и высокого центрального тоннеля. Места для ног хватает, спинка регулируется по углу наклона, за доплату предлагается возможность двигать задний диван вперед/назад в диапазоне 12 см.







Объем багажника — 550 литров, при сложенных спинках задних сидений — почти в три раза больше. Пневмоподвеска позволяет «приседать» задней части на несколько сантиметров для облегчения погрузки.

Как соблюсти разумную достаточность и сэкономить?





От каких бы опций я отказался безболезненно, решив, что 63 тысячи евро — это слишком? Пакет S-Line вычеркиваю. Красиво, не спорю. Но малопрактично и недешево. Хотя кресла, безусловно, очень хороши.

Виртуальная панель приборов тоже может остаться в стороне. Вспоминаю тест-драйв Audi A5 Sportback с аналоговыми приборами и большим экраном бортового компьютера и понимаю, что тоже было хорошо, сожаления не испытывал.

Матричные светодиодные фары. Это очень крутая штука, которая позволяет видеть ночью, словно днем. Но обычные светодиодные тоже неплохо светят, да и базовые ксеноновые фары все еще актуальны.

Пневмоподвеску я бы оставил. Но лично себе, чтобы в случае чего — на бездорожье. Если мысли съезжать с асфальта не посещают — то обычная пружинная подвеска с более высокопрофильными шинами тоже будет комфортной.

Без адаптивного круиз-контроля, равно как и без системы Audi pre sense тоже можно обойтись. Хватит обычного «круиза», а тормозить перед пешеходами и препятствиями я и сам умею.

Двигатель оставил бы искомый. Он удовлетворит любые запросы — и тех, кому погорячее, и уже остывших к агрессивной езде.

В итоге после таких манипуляций со списком опций получился бы идеальный семейно-деловой кроссовер. В меру технологичный, быстрый, комфортный. И по умеренной цене.

Нам запомнилось



Под полом багажника хранится докатка, которая накачивается встроенным компрессором



Моторный отсек снизу закрыт пластиковой защитой. В качестве опции было бы неплохо получить металлический щит



Опциональные кресла из пакета S-Line великолепны



Светодиодные матричные фары технологичны и светят замечательно, но стоят недешево



К качеству интерьера не придерешься. Каждая деталь — словно скульптура



Виртуальная панель приборов позволяет выбирать способ отображения информации



Нефиксируемый селектор трансмиссии требует привыкания

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Audi Q5 2.0 TFSI Quattro Рабочий объем, см3 1984 Максимальная мощность, л. с. 252 Максимальный крутящий момент, Нм 360 Максимальная скорость, км/ч 237 Разгон с 0 до 100 км/с, с 6,3 Расход топлива, л/100 км (городской/средний) 8,3/6,8 Длина, мм 4663 Ширина, мм 1893 Высота, мм 1659 Колесная база, мм 2819 Клиренс, мм 171−231