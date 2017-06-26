Регата: почему необходимо заплывать за буйки

Человек живущий много раз делит всё на до и после. Малодушничать можно, и ничего за это не будет. В самом прямом смысле НИ-ЧЕ-ГО. Поэтому я беру нож и режу жизнь-торт. Откусываю хвост, чтоб новому было откуда расти. Бегу, как Лола. Получаю всё, что нужно для счастья. Живу.

Хочу рассказать про моё последнее до и после.





До моря

До моря есть берег. Каждая купальщица знает, заплывать за буёк не рекомендуется. Я честно соблюдала правила общения с море: купалась, использовала солнцезащитный крем и пряталась в тень. Из-под навеса жизнь за буйком кажется нескончаемым кинофильмом, панорамным снимком. Я пропускала через себя те эмоции, которыми, словно брызгами, окатывают окружающих, весело танцующие и кричащие от счастья отдыхающие. Пила утром кофе в Маринах и отмечала, что на палубах уже накрывают завтрак, вынося стаканы со свежевыжатым апельсиновым соком. Однажды в Барселоне я гуляла десять раз мимо корабля Алишера Усманова, стараясь угадать количество кают и их обстановку. А давным-давно на Ибице даже познакомилась со сходящим по трапу Джорджио Армани (да!), который запросто предложил сфотографироваться на память. Я в купальнике, Армани в плавках, вокруг море и яхты. Состарюсь, будет о чем вспомнить и показать фотографии внукам. Да ладно, мы и сами иногда арендуем лодку на день, чтобы весёлой компанией промчаться из порта А в порт Б. Но это всё не то, и я знала, что рано или поздно получу предложение, от которого не смогу отказаться.

- Поехали с нами на регату топ-50? – предложила Светлана Зере , руководительница LADY.

И я быстро согласилась. Нет, не от легкомыслия своего, не подумайте. Просто я уже отметила, что до моря есть берег, а после… море. И раз я так много знаю про одну жизнь, пора перейти черту. Исключительно из любви к равновесию. И жизни.





Комната переговоров

Если вы думаете, что сказать и сделать - одно и то же. Нет! Конечно, вы так не думаете. И если честно, дав согласие, я тут же стала искать топ-5 поводов соскочить. Я ж мать! Жена. Ответственный работник. Трусиха и Привереда. Все эти женщины стучались в дверь с утра до вечера, докладывая, что отправляться черт знает куда неизвестно с кем (больше 50 незнакомых людей) НИКАК НЕЛЬЗЯ. И я молчала, чтобы не накликать их гнев. Но они были так навязчивы, что пришлось разбираться с каждой по очереди. Первой пришла «ЯЖМАТЬ!» Достала васильковый платочек и принялась картинно смахивать слёзы, объясняя, что дети… Дети пропадут! Они помрут с голода, попадут под машину и никогда… НИ-КОГ-ДА! Не исправят четверку по математической контрольной, а это полный материнский провал. Я слушала эту несчастную, убитую горем женщину и недоумевала, откуда она набралась этого бабского бреда. Ведь это я всегда считала себя свободной, а своих детей самостоятельными. Я позволяла им лезть в лужу и даже падать в лужу и не надевала на любимые головы панамки. Ну, пришлось, по-хорошему. С матерями нельзя грубо. Поплакали вместе, обнялись, позвонили няне, учительнице и бабушке, расписали всю неделю по минутам, робко сообщили мужу его обязанности и простились. Яжмать спрятала в декольте васильковый платочек и со словами: «Сделала всё, что могла! Я ж мать…» растворилась, пригласив следующую. И вот я уже грущу с «плохой женой», похлопываю её по плечу – ну, какая есть. Обещаю Трусихе массу новых впечатлений (есть у неё слабина – любопытство), а Привереде показываю путевку в пятизвёздочный турецкий отель. «Ну, поспишь в каюте с незнакомой соседкой, не примешь лишний раз душ, зато какой потом кайф будет – золотое кресло и «Арам–зам-зам»!

Всех! Всех выслушала, уделила внимание и отправилась вовне, полная уверенности в правильности принятого решения.

Это волшебно! Оно работает. Внутреннее спокойствие отлично подходит для наружного применения. Мне без дрожи в голосе удалось произнести: «Товарищи домочадцы, я ухожу в дальнее плавание».





Список

Как я уже сказала, моя поездка на Регату топ-50 имела самое прямое отношение к lady.tut.by, потому что #апоехали! (отличный, кстати, хештег) принадлежало Светлане Зере (руководительнице LADY), теперь два миллиона сомнений и вопросов были адресованы ей же. «А что брать?» - главный. И я получаю странный список, в котором значится страшное - запрет на чемодан. Оказалось, наша яхта немного отстаёт по размеру от корабля Усманова и чемодан просто некуда будет положить, а потому… спортивная сумка. Я как женщина с принципами никогда не иду на уступки. А именно: всегда брала, беру и буду брать в самолёт разрешенный максимум багажа. Не менее 23 кг – это уж точно! Достаю свои рюкзаки и плачу от осознания невозможности вместить в них этот вес. Но! Три купальника, семь! (не вру) пар обуви, два платья в пол, три коктейльных, весь ассортимент полосатых маек, шорты, брюки, две косметички (Привереда подложила), банки с БАДами (я - женщина ЗОЖ) и две книги. А еще фен! Застегивая замок спортивной сумки, я шептала мантру: «Вселенная сжимается, и ты сможешь!» Это был очередной случай в истории цивилизации, когда багаж услышал женщину.

Я не надела три платья в пол и не достала из ящика лабутены, но в следующий раз (божественно звучит!) я всё равно возьму три платья и семь пар обуви.

Я, конечно, забыла яхтенные перчатки и таблетки «Авиаморе». Это было лишнее.

Лечу, чтобы плыть

“Регата топ-50” была организована яхтенной школой Beneteau и Максимом Светличным.В ней принимали участие 10 яхт, на борту которых собрались бизнесмены, топ-менеджеры и просто любители парусного спорта. Мы летели в Афины, откуда стартовала регата, всеми возможными рейсами, так что, встретив в самолёте компанию из тринадцати человек одной крупной белорусской фирмы Belkanton, для которых яхтенная неделя - это возможность повысить корпоративный дух, мотивацию и зажечь огонь в глазах, я уже не чувствовала себя одиночкой Конюховым. И дальше всё было хорошо. Я летела, чтобы плыть. Или, как правильнее сказать, – идти по морю. Но у меня три купальника в послушной сумке, один другого ярче. Поэтому «плыть, купаться и #всётакое».





Начало

- Я храплю, - предупредила соседка по каюте. - Ты просто толкни меня легонько, если громко.

Привереда упала в глубокий обморок, а я ведь еще не показала ей гальюн.

В первый день каждые пятнадцать минут я порывалась уехать назад. Меня толкали в такси Яжмать! и Трусиха. Всё, что я знала о лодке Алишера Усманова, никак не подходило под описание нашей яхты Bavaria 41 cruiser. Ни тебе соковыжималки, ни удобного санузла. С гальюном пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. Я зажала пальцами кнопку смыва, умоляя: «Работай, друг!» Когда, заглянув в каюту, представила себя фломастером – ночью мне предстояло надеть колпачок, лечь в коробку и замереть. Все активные передвижения были чреваты ударами об углы и стены. Семь пар обуви были распределены по всей яхте.

- А в этот ящичек можно что-нибудь положить?

- Не стоит, здесь двигатель.

Уф…

Это - спорт?!

Наша лодка - номер один. Капитан Света Зере (единственная девушка-капитан на регате), Андрей, Галина, Наталья, Катя, Юра, я и консультант - профессиональный шкипер «морской волк» Максим Немченко (неприлично прекрасный для почти женской команды).

- До старта 10 минут.

- А что нужно делать?

- Если вдруг рвота, то постараться… в море.

Не, он крепче сказал. Но на морскую болезнь у меня расчета не было. А вот на победу мы нацелены.

- Пять минут до старта.

Мне хотелось участвовать – «покрутить руль» или «что-нибудь размотать». В крайнем случае стать на носу корабля, как Медуза Горгона – символ женской силы и Версаче. Но Макс чётко определил нашу роль – перебегать с борта на борт на поворотах, чтобы компенсировать, всё, что нужно компенсировать, и усилить то, что нужно усилить. Во всех нейтральных ситуациях - лежать смирно, как шпроты, обтекая борта.

- Минута до старта.

- А почему так тихо? Давайте включим тот самый двигатель. Так же мы быстрее всех обгоним.

Никогда мои слова не вызывали столько смеха, так я узнала, что регата – это когда гоняешься на парусах. Это было как минимум романтично.

- Старт!

Первую гонку мы выиграли. И пищали, как мыши. И пили Moet (мы ж девочки), и запускали в facebook прямые трансляции, постили фотки в Instagram и целовали шкипера.

Дальше было всякое. Расслабились, упустили ветер, плохо травили - хорошо перебегали и опять пришли первыми, потом третьими и однажды даже были пятыми. Сразу скажу, что в общем зачёте наша первая лодка стала второй, отдав первенство команде под капитанством известного адвоката Валерия Папакуля.

Если честно, я даже была огорчена, что моя команда расстроена. Нам нужно было первое место... Такие уж мы. И, конечно, – это всё то, что происходит с нами - история до. А вот будет у нас Первое место, и мы скажем: после того как мы стали Первыми на Регате. Когда-нибудь точно так скажем. Потому что регата - спорт. А в спорте любой участник стремится к номеру один. Иначе он не спортсмен, а так… Но!

Участвовать в спорте – это кайф. Просто вот кайф, и всё. Когда представится случай, в разговоре с Богом, я обязательно попрошусь в большой спорт. В следующей жизни.

Еще регата - это, когда все вместе. Варите щи, едите щи. Говорите-говорите. У каждого своя история жизни, стопятьсот промахов и 100501 история взлёта. А то, как вообще возможно. Честно скажу, столько невероятных сюжетов я не слыхала за последние пять лет. Потери, предательства, крах бизнеса. Знаете что? Это обычная жизнь. До и После. До развода, до встречи, до начала. Как я и говорила, каждое ДО предполагает ПОСЛЕ. И если вдруг в вашей жизни наметилась эта черта, вы приблизились к новому этапу. Говорят, перед рассветом самые темные сумерки. Знаете, всё бывает.

Когда не стало моего отца, я впервые увидела смерть так близко. В этом был особенный смысл, очередь подвинулась, и вдруг я поняла, что принимать жизнь со всеми её устоями не обязательно. Можно создавать свои правила, потому что в один день всё закончится, и никто не поставит тебе оценку за четверть, не похвалит за примерное поведение. В этот миг ты перестанешь влиять на события. И если сможешь утвердительно ответить на один-единственный вопрос: «Была счастлива?» В этом и будет сакральный смысл всего, что ты здесь натворила. Сегодня и здесь всё в наших руках. В этом наборе есть все инструменты, чтобы сделать счастье.

Когда не стало моего отца, я смелее стала начинать новое, ступать на незнакомые земли и брать в руки микрофон, даже если не знаю слова песни и мелодию. Всё приходит к тем, кто живёт здесь и сейчас. Время. Деньги. Любовь.

Всё это нам нальют в кубок Победителя. Точно!





Острова

До регаты я никогда не была в Греции. Оказалась впервые в этой стране, впервые на яхте, впервые в рамках регаты, которая проходила между островами. Мы стартовали в Афинах, дальше были острова Эгина, Порос, Метана, Гидра, опять Метана и снова Афины. До сих пор в моей голове не прекращается качка. Плавали? Знаете? И в этой качке, словно в детской трубке «калейдоскоп», сверкают причудливые узоры берегов, бухт, белых домов с синими ставнями, жареных на гриле осьминогов и цветов бугенвиллии. Просыпаясь ночью, мне всё кажется, что сейчас я сойду на причал и закажу себе чашку капучино на завтрак. А рядом будут разгружать грузовой паром и привязывать к ослам коробки с товаром, который разместят потом на полках лавок, чтобы приплывшие на Гидру туристы смогли получить полный комплект услуг (shipping & shopping)

Каждый остров Греции уникален. Гидра – любимое место четы Бушей. Наверное, у каждого красивого места есть свои звездные почитатели. Так, на Сицилии мне всё время напоминали: «На этом стуле сидели Dolce&Gabbana». Ага-ага. Но на Гидре и правда красиво. Небольшая пристань, гурьба котов, встречающих рыбацкие лодки, лавки с дизайнерской одеждой местных фэшн-звёзд. Я хотела купить оригинальные очки Made in Greece, но прямо из окна магазина увидела, как уплывает моя яхта. Они вернулись за мной, мои друзья, моя команда. Но даже если б оказались не столь ответственны перед человеком, которого приручили, я б запросто осталась доживать свои последние сто лет на Гидре. Убедилась бы хоть, приплывают ли сюда Буши. Но я прыгнула с причала на борт, демонстрируя коллегам новую пару обуви.

Метана – полуостров, куда вообще немыслимо попасть. Этот остров скорее запоминается по запаху, здесь тридцать два вулкана. Сероводородный источник заглушил аромат моих духов. Характерное амбре тухлых яиц, идёт от пузырьков сероводорода, которые поднимаются со дна гавани. Деревня, располагающаяся чуть выше, носит название Вромолимани, что в переводе означает «вонючий берег».

На рассвете мы плавали в смердящих водах, в надежде стать здоровее и моложе. Хорошо, кстати, от ревматизма помогает. Вот еще одно место для пенсии.

А пока суставы не ломит, мы взобрались на вулкан и сделали 1 000 000 (один миллион) фотографий.

Отель у моря на Метане стоит 35 евро на двоих. С завтраком! Но крепкий сон в каюте (я прирожденный фломастер!) теперь не променяю ни на какие удобства king size. Сейчас вот думаю, как это стартап затеять - кровать с эффектом морского покачивания. Я спала, не знаю даже как. Закрываешь глаза и открываешь. Между этими двумя моментами была ночь. Да?!

Иногда мы преувеличиваем значение комфорта, внутреннее счастье вполне компенсирует нечеткую работу смыва в гальюне и храп соседки. Кстати, я так его и не услышала. По-моему, она просто наговорила на себя.

Следующая остановка Порос - один из Саронических островов у берегов Пелопоннеса. Остров Посейдона, я, конечно, с ним переговорила во время своей традиционной утренней пробежки. Просила покровительствовать нашей яхте. И вообще. Знаете, что у Посейдона самое многочисленное потомство из всех богов? От Абанта до Эрика, рожденного Афродитой их больше сотни, детей Посейдона. Даже Медуза Горгона не устояла.

Порос утопает в зелени. Один из заливов называется Русским, в 19 веке там располагалась русская военно-морская база, помогавшая Греции в становлении её флота. Но сейчас русских я не встретила. Говорят, западные европейцы любят здесь отдыхать. Одна английская леди Ann Ibbotson так полюбила этот остров, что оставила свой Туманный и перебралась к Посейдону под бочок, написав книгу «Coming Slowly». И такой вариант мне для пенсии подходит.

Какой выбор!

Вот я сяду и напишу:

«Прибытие в Порос создаёт полную иллюзию сна».

Только именно так уже написал Генри Миллер. Ну… Значит, я что-нибудь другое напишу. Слов много. На все хватит.

Эгина - жемчужина. Очень! 14000 жителей. Все бывшие муравьи. Это по поверью, говорят Зевс, чтобы населить эти земли, превратил муравьев в людей. Но главное событие Зевс организовал с дочерью бога рек. Теперь на этом месте Храм Соития. Греция – это вообще про это. Про рай на Земле, про божественность плотского. Вот на Эгину вы попадёте без проблем, потому что это самый близкий остров к Афинам. Паром, такси… Но лучше выбирайте яхту.

Вообще - всегда выбирайте лучшее. То есть… яхту!





Эпилог

Когда переселяешься с яхты на берег, «прикачавшаяся» голова, еще три-четыре дня периодически позволяет тебе вспомнить это волшебное состояние. Заходишь в маленькое помещение - и оп! Штормит. Ешь булочку в кафе, внезапно тебя начинает раскачивать невидимая волна. Это волшебное послевкусие открывает неизвестную сторону устройства мозга и позволяет живо вспомнить счастливые минуты регаты. О ней еще некоторое время напоминает «особенный загар». Такой на пляже не купишь. Хоть наши шкиперы всегда были в одежде. Это отличительная особенность профессионалов: они любое удовольствие превратят в признак дилетанта. А я вот загорала на корме! Когда еще будет столько солнца?

Четверку по математике моя дочь исправила и успешно закончила учебный год. Ничего не разломалось и не сплющилось. Часто мы преувеличиваем значение своего бесперебойного присутствия на привычном месте. Отлучаться можно и даже нужно. За новой порцией энергии.

Правда, теперь эта энергия переполняет меня и трудно жить. Я заболела особенной формой морской болезни. В большом море жизни я травлю стаксель, ловлю ветер и пытаюсь отстоять свой курс и право быть неуёмной. Здесь есть свои нормы общения и главное правило – не заплывать за буйки. Но я его уже нарушила. На острове Эгина я нашла маяк, а рядом с ним небольшую церквушку Всех Святых. Там был колокол, я позвонила, чтобы сказать им кое-что.

Спасибо…

Только это.