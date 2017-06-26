Конфликт в Молодечненском районе: к хутору из трех домов собираются строить четвертую дорогу

«К нашему хутору собираются делать четвертую дорогу: по тем, что были, не разрешает ездить фермер», — сообщили в редакцию жители деревни Декшняны Молодечненского района. Оказалось, что старые дороги, которые вели к хутору через поле, относятся к посевным площадям местного фермерского хозяйства. Подъездные пути фермер перепахал и засеял. AUTO.TUT.BY разбирается в проблеме.





— Наш хутор состоит из трех домов — это родина наших предков, первый дом дед построил в 20-е годы прошлого столетия. Вокруг дома он высадил много лиственных деревьев, сейчас они огромные, закрывают хутор со всех сторон. Потом, в двухтысячные, рядом построили свои дома я и мой брат. Здесь мы проживаем и сегодня, — рассказала местная жительница Тамара Сугоняко. — Летом здесь собирается вся семья — одновременно могут приехать 20 человек, а зимой нас остается всего трое.

Женщина рассказала, что от трассы Р28 через деревню Декшняны к хутору всегда шла одна дорога. Самую первую через поле проложил еще дед, когда строил свой дом. По ней хуторяне ездили до 2011 года — до тех пор, пока пахотные земли не отдали крестьянско-фермерскому хозяйству Елены Троцкой.

«Дорогу забрали, землю запахали…»

— Фермер пришла и сказала: дорогу вашу я перекопаю, а к вам сделаю другие подъездные пути. Мы согласились, потому что разницы особой не было: и та, и другая дорога шла через поле.



Фото предоставлено читателем Тамарой Сугоняко

Новую полевую дорогу решением Миноблисполкома закрепили за ДРСУ № 195. Дорожники ухаживали за ней до 2015 года, а потом между фермером и жителями хутора произошел конфликт, который привел к тому, что грунтовка превратилась в пашню и была засеяна сельхозкультурами.

— В 2014 году на хуторе я решила зарегистрировать агроусадьбу и принимать гостей — зачем пустовать дому? Много людей мы принимать не могли — не больше чем 15 человек одновременно. Но фермер утверждает, что наши гости ей мешают — ездят и портят ее посевы.

В октябре 2015 года на полевую дорогу, ведущую к хутору, приехали дорожники — перед зимой надо было привести ее в порядок: подсыпать песок и пройтись грейдером. Но неожиданно на их пути встал фермерский трактор.

— Фермер Троцкая прислала этот трактор, поставила поперек дороги и не пустила грейдер дорожников. А потом она и вовсе перепахала всю дорогу до хутора. Мы пытались доказать фермеру, что эта дорога узаконена, она не имеет права так поступать, но она и слушать нас не хотела, сказала: это моя земля, — возмущена хозяйка агроусадьбы.



Прошлой зимой 75-летнего Вячеслава Иосифовича с гипертоническим кризом родственники, из-за отсутствия дороги, переправляли к врачам по замерзшей речке

Всю зиму хуторяне прожили без дороги. Говорят, приходилось им нелегко: на машине к домам не подъедешь, а пешком пожилым людям дойти от хутора до «большой земли» нелегко.

— Зимой у моего пожилого брата поднялось давление, вызвали скорую, а она подъехать к нам не может. Пришлось его через замерзшую речку переправлять в деревню, туда, где стояла машина с медиками.

С тех пор хуторяне начали писать жалобы в разные инстанции: ДРСУ № 195, КУП «Минскоблдорстрой», проектный институт «Белгипрозем», районный и областной исполкомы, прокуратуру, дошли даже до Администрации президента. Не сосчитать, сколько комиссий побывало в Декшнянах за почти два года.





— Во время споров подняли документы и выяснили, что когда оформляли земли фермерскому хозяйству, то исчезла наша единственная дорога, а поле КФХ доходит прямо до забора хутора. Специалисты «Белгипрозема», наверное, подумали, что мы на хутор будем летать на вертолете, — печально иронизирует хозяйка агроусадьбы. — Земли оформляли без нашего согласия, оказалось также, что нет ни одного экземпляра землеустроительного дела! Получается, землю передали фермеру без документов или дело нам просто не хотят показывать?

Нарушение земельного законодательства признали в районной и областной прокуратурах.









А из Администрации президента пришло распоряжение предоставить землю площадью 0,23 га из сельхозугодий и лесного фонда для строительства и обслуживания автомобильной дороги к хутору деревни Декшняны.

— Так появилась третья дорога, на этот раз она шла вдоль фермерского поля, делали ее рабочие из ДРСУ № 195. Этот проект был согласован и утвержден. Мы уже подумали, что наконец-то закончились наши мучения, но в последний момент, когда проект был на подписи в Миноблисполкоме, специалисты института «Белгипрозем» вновь выехали к нам и зачем-то обозначили точки новой, четвертой дороги.

Межевые знаки четвертой дороги специалист «Белгипрозема» поставил параллельно предыдущей дороге, но идет она по лесополосе и кювету.









Семья Тамары Иосифовны недоумевает: какой смысл делать новую дорогу рядом с уже существующей, ведь чтобы проложить ее, понадобятся немалые финансовые вложения?

— Но это еще не все! Часть межевых знаков расставили так, что нам надо переносить забор, который огораживает наш участок. Получается, что общая автодорога будет проходить по нашему хутору, как такое возможно? — возмущается Тамара Сугоняко.



«Межевой знак на фото справа обозначает край дороги, слева — середину дороги. По новому проекту „Белгипрозема“ еще почти полдороги пойдет по нашему хутору», — говорит хозяйка агроусадьбы

Тамара Иосифовна приезжала к руководству проектного института «Белгипрозем» — пыталась разобраться, зачем нужен проект четвертой дороги, проходящий по ее участку, если и третью можно привести в порядок и пользоваться ею. Но на свои вопросы ответов она не получила.

Сейчас Тамара Сугоняко ходит по адвокатам и готовится подавать иск в суд, а фермер Елена Троцкая вдоль единственной дороги, ведущей на хутор, выставила плакаты с обращением к автомобилистам не ездить по ее территории.





«Пьяные гости ездили по посевам»

AUTO.TUT.BY выслушал и вторую сторону конфликта — главу КФХ Елену Троцкую. Женщина утверждает, что дорога к хутору была со стороны деревни Путники, а по полю шла технологическая полоса между колхозной и фермерской землей, которую люди ошибочно приняли за дорогу, мол, полоса эта на балансе у ДРСУ никогда не была.



Глава КФХ — Елена Троцкая

— Через несколько лет колхозную землю я забрала, но технологическая полоса осталась — я не была против того, чтобы люди ездили по ней в дачные домики. Но с открытием агроусадьбы у нас начались проблемы. Гости ездили прямо по посевам: по капусте, моркови, зерновым. Я не один раз просила хозяйку усадьбы говорить со своими гостями, чтобы они так не делали.



Елена Александровна показала фотографии с помятой колесами машин капустой и зерновыми

Елена Александровна говорит, что ее терпение закончилось, когда хуторяне вызвали грейдер дорожников, чтобы те сделали для них грунтовку.

— Грейдер сняли плодородный слой земли, выдрал зерновые вдоль полосы. Я смотреть на это не могла, поэтому я и перегородила им путь, а потом запахала эту полосу.



А эти посевы «выдрал» грейдер, когда проходил по гравийке вдоль поля

Фермер говорит, что сейчас жители агроусадьбы сами сделали себе дорогу вдоль поля — ездят по посевам и пахотной земле.

— Тот проект, который у них есть, — это не этой дороги, которую они раскатали, а луговой и под кустарниками, межевые метки которой недавно поставили сотрудники «Белгипрозема». Они должны будут ездить по ней, а по плодородной земле я их не пущу.

Фермеры понимают, что строительство новой дороги — дело дорогостоящее, но они готовы внести свой вклад и вырезать с территории деревья и кустарники.

— Конечно, людям нужна дорога, но нам нужна наша земля, за которой мы ухаживаем, — подключается к разговору супруг Елены Троцкой — Сергей Владимирович. — Понятно, что дорожникам проще сделать дорогу по прямой, ведь вести новую дорогу — это материальные затраты. Но есть проект, которого и должны придерживаться.

Что говорят власти

В КУП «Минскоблдорстрой» сказали, что вопрос строительства дороги к хутору возле деревни Декшняны сейчас находится на контроле у руководства предприятия. В настоящее время решается вопрос об изменении проекта строительства трассы.

Заместитель главного инженера проектного института «Белгипрозем» Игорь Петрусенко рассказал, что о старом дорожном проекте он ничего не знает, а заказчиком нынешнего проекта выступает «Минскоблдорстрой», подведомственная им организация КУП «Облдорпроект» этот заказ выполнила. А задача «Белгипрозема» — в соответствии с разработанным проектом изготовить план земельного участка для строительства дороги, посчитать площади по видам земель, которые пойдут под ее строительство.

— Строительство ведется по проекту, это длительный процесс. Видимо, по инициативе этой гражданки (главы агроусадьбы Тамары Сугоняко. — Прим. AUTO.TUT.BY) «Минскоблдорстрой» как заказчик обратился в исполком с заявлением о строительстве дороги, приложил схему, как примерно она должна быть расположена. В соответствии с этим выбирают земельный участок для местоположения дороги и согласовывают со всеми заинтересованными службами. Так как здесь затрагиваются земли сельхозугодий, вопрос согласован с главой государства.

Игорь Петрусенко отметил, что Миноблисполком принял решение об отводе земли для строительства, а документы для разработки проекта уже представлены в «Белгипрозем». Это значит, что все необходимые согласования проект уже прошел.

— Строительство дороги будет проходить в соответствии с разработанным проектом. Да, при реализации проекта мы максимально сохраняем площадь пашни, поэтому новая дорога пойдет по древесно-кустраниковой растительности. Но по плану дорога к хутору примыкать не будет, она проходит рядом, так что забор переносить не надо.