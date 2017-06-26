Советы адвоката: как получить алименты с бывшего мужа

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



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К моменту развода мой муж занимал очень хорошо оплачиваемую должность в частной организации, и от меня он уходил к обеспеченной молодой девушке. А у меня после развода на руках остались две маленькие дочки и фактически отсутствие перспективы в ближайшем будущем построить карьеру и получать доходы, которые будут соизмеримы с теми расходами, которые я несу. Поэтому после расторжения брака я вынуждена была вступить в переговоры с бывшим мужем относительно размера алиментов, которые он должен уплачивать. С самого начала разговора я поняла, что он проконсультировался с адвокатом и был готов к этому разговору. Да муж и сам не скрывал этого. Более того, в одну из наших встреч он при мне позвонил своему адвокату, передал мне трубку и тот ответил на вопросы, которые у меня были. В итоге бывший муж предложил мне хорошие условия по выплате им алиментов на детей. Он не показал мне информацию о своих доходах, но заверил, что сумма, которую он предлагает выплачивать на детей ежемесячно, больше тех процентов от его зарплаты, которые положены детям по закону. И насколько я могла сопоставить эти суммы с теми доходами, которые были у бывшего мужа во время нашей совместной жизни, я понимала, что он говорит правду. Его адвокат в нашем телефонном разговоре тоже объяснял, что условия хорошие, что нам лучше договориться без суда и что в случае моего отказа бывший муж может, как многие другие бывшие мужья в таких случаях, скрыть свои доходы, и в итоге я буду получать минимальные алименты. Все это я понимала и сама, поэтому согласилась на условия бывшего мужа. Мы съездили в нотариальную контору и подписали соглашение об уплате алиментов.

Около года бывший муж исправно платил алименты, даже несмотря на то, что в это время он женился и у него родился сын.

Если честно, то когда мы так просто договорились о сумме алиментов и бывший муж так исправно их платил, то я не думала, что он поведет себя так: зная его, ожидала худшего. И в общем и целом оказалась права.

На самом деле те алименты, о которых мы договорились, для него теперь- копейки. От общих знакомых я узнала, что его новый тесть помог ему открыть свой бизнес, который стал очень успешным. Вспоминая теперь, как он уговаривал меня подписать соглашение об алиментах, и зная, что на тот момент его новая девушка уже была беременна, я понимаю, что вопрос с открытием бизнеса был решен уже тогда, и важно было скрыть от меня это обстоятельство и не допустить, чтобы наши дети что-то получали от этих новых доходов бывшего мужа. Я не согласна с таким положением вещей и хочу восстановить справедливость. У бывшего мужа трое детей, и они равны между собой в своих правах. Бывший муж практически не общается с нашими дочерьми, и заставить его делать это я не могу. Но повлиять на сумму алиментов я могу и хочу. Безусловно, бывший муж наотрез отказался снова идти в нотариальную контору и добровольно менять размер алиментов. Поэтому мой главный вопрос — каковы мои дальнейшие действия? Правильно я понимаю, что теперь мне нужно в общем порядке обратиться в суд с требованием о взыскании положенных детям 33% заработка моего бывшего мужа?

Комментарий адвоката:

Частью 1 ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) закреплена обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Причем эта обязанность существует у родителей вне зависимости от нахождения в браке друг с другом, совместного или раздельного проживания с детьми и прочих подобных обстоятельств.

После расторжения брака дети остались проживать вместе с вами — матерью, и сегодня они находятся на вашем содержании и воспитании. При этом, как усматривается из обращения, отдельно проживающий от детей отец ваших дочерей также участвует в их содержании, уплачивая согласованный вами размер алиментов.

Относительно вашего намерения пересмотреть размер средств, уплачиваемых бывшим супругом на содержание детей, необходимо отметить следующее.

Первоначально вы и ваш бывший супруг смогли во внесудебном порядке определить размер и установить порядок уплаты им алиментов на ваших несовершеннолетних детей. Свою договоренность вы оформили посредством заключения соглашения об уплате алиментов.



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Следует знать, что по общему правилу, в соответствии с ч.1 ст.103−3 КоБС Республики Беларусь, соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по соглашению сторон.

Обратите внимание: изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должны быть произведены в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов. Следовательно, в ситуации, изложенной в обращении, изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в письменной форме и удостоверено нотариально.

Важно: одностороннее изменение условий соглашения об уплате алиментов не допускается (ч.4 ст.103−3 КоБС Республики Беларусь).

В этой связи, поскольку ваш бывший супруг отказывается в добровольном порядке пересмотреть размер уплачиваемых им средств на содержание несовершеннолетних дочерей и внести соответствующие изменения в соглашение об уплате алиментов, то внесудебный порядок рассмотрения данного спора невозможен.

В то же время, поскольку размер алиментов зафиксирован заключенным между вами и бывшим супругом соглашением об уплате алиментов, то вы лишены также возможности в общем порядке взыскать с бывшего супруга алименты в установленном законодательством размере. Ведь в случае удовлетворения судом вашего требования о взыскании с бывшего супруга алиментов на детей судебное постановление будет противоречить имеющемуся соглашению об уплате алиментов. Тем не менее возникшая спорная ситуация разрешима.

Справочно: в соответствии с ч.6 ст. 91 КоБС Республики Беларусь, в случае заключения соглашения об уплате алиментов порядок и форма предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно.

Однако при этом не должны нарушаться права и законные интересы детей.

Важно: при существенном изменении материального или семейного положения сторон и недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов в установленном гражданским законодательством Республики Беларусь порядке заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон (ч.5 ст.103−3 КоБС Республики Беларусь).

Следует знать, что размер алиментов на несовершеннолетних детей, определенный сторонами в соглашении об уплате алиментов, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (ст.103−5 КоБС Республики Беларусь).

Напоминаю, что исходя из смысла ч.1 ст. 92 КоБС Республики Беларусь, при отсутствии соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен брачным договором, алименты на двух несовершеннолетних детей с их родителя взыскиваются в размере 33 процентов заработка и (или) иного дохода родителя в месяц. При этом для трудоспособного родителя минимальный размер алиментов на двух детей в месяц должен составлять не менее 75 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.



focus.ua

Мой личный совет: поскольку сейчас имущественное положение вашего бывшего супруга изменилось, однако пересмотреть в добровольном порядке условия заключенного между вами соглашения об уплате алиментов он отказывается, разрешить возникшую спорную ситуацию вы вправе в судебном порядке. Для того чтобы привести установленный соглашением размер средств, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей, в соответствие с установленным законодательством размером алиментов, вам необходимо обратиться в суд в порядке, предусмотренном ч.5 ст.103−3 КоБС Республики Беларусь, с исковым заявлением об изменении соглашения об уплате алиментов.

Однако, как усматривается из обращения, размер доходов бывшего супруга вам по-прежнему неизвестен и информация о том, что его доходы существенно увеличились, не подкреплена какими-либо доказательствами. Вместе с тем, еще до обращения в суд важно владеть информацией о действительном размере доходов бывшего супруга для того, чтобы иметь возможность реально оценивать обоснованность своих требований. Если получить данную информацию не представляется возможным, но есть уверенность в существенном увеличении доходов бывшего супруга, вы также можете обращаться в суд, но одновременно с этим в тексте искового заявления рекомендую просить суд оказать вам содействие в данном вопросе и в порядке досудебной подготовки дела истребовать соответствующую информацию у налоговых органов и т.п. или обязать ответчика предоставить указанные сведения.

Дополнительно обращаю ваше внимание, что вы по-прежнему не застрахованы от возможности получать минимально возможные алименты на содержание детей, поскольку в ответ на предъявление вами вышеуказанного искового заявления в суд бывший супруг может предпринять меры к сокрытию своих официальных доходов, после чего также обратиться в суд с требованием об изменении соглашения об уплате алиментов в связи с изменением его материального положения. Поэтому рекомендую соизмерить риски и только после этого принимать решение о необходимости обращения в суд по этому вопросу.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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