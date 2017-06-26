Когда отдаю платье, трясутся руки: как работает дизайнер по индпошиву

Модные белорусы делятся, пожалуй, на несколько категорий: одни рады открытию очередного масс-маркета, другие выискивают дизайнерскую вещь на маркетах, а самые требовательные приходят к дизайнерам с картинками — и просят сшить так же. Корреспондент Sputnik Елена Васильева поговорила с дизайнером Яной Гуровой о клиентах ателье и о том, что сделать, чтобы примерки свадебного платья прошли без слез.



© Sputnik / Марина Серебрякова На бал: выпускница выбирает платье с модным блогером

Невесты в ателье — отчаянные люди

"Если клиент выбирает индпошив, то речь пойдет, скорее, о свадебной и вечерней моде. Учитывая заваленность рынка различными товарами и невнимание покупателя к качеству одежды, многие предпочитают покупать повседневную одежду в магазинах. Я сама скорее пойду в магазин, чем в шоу-рум, а через шесть лет работы и наше ателье перешло на продажи. Когда клиент приходит в ателье, в условиях непростой экономической ситуации он вытреплет дизайнеру нервы за десять рублей, которые в итоге ты потратишь на таблетки. Так что продавать готовое проще", — поделилась Яна. Дизайнер, все же, о своих клиентах говорит с любовью и снимки всех работ бережно хранит в "Инстаграме". Даже к самым требовательным клиенткам — невестам — относится с пониманием.

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"Странного в их требованиях ничего нет. Меня удивляют люди, которые идут в индпошив: дизайнеру приносят картинку, и на выходе вещь часто может разительно отличаться от нее. Я стараюсь работать так, чтобы готовое платье было максимально похоже на то, которое изображено на фотографии. Но, глядя на человека, могу посоветовать, что изменить, ведь не всем клиентам идут вещи, которые им понравились на фото. Например, приходит девушка больших объемов и просит летящее платье, но на ней оно, вероятнее всего, будет выглядеть мешковато", — рассказала Яна.

Свадебное платье будет стоить от трехсот долларов, многое зависит от количества ручной работы и внесенных в ходе примерок изменений. Максимальный ценник за шесть лет ателье — пятьсот долларов.



© Sputnik / Марина Серебрякова Дизайнер Яна Гурова рассказала Sputnik о вкусах невест и выпускниц

"Стараюсь предложить вариант, который можно после обрезать и носить как вечернее платье, ведь я понимаю, что наряд за пятьсот долларов просто повесить в шкаф, учитывая доходы наших людей, не так просто", — поделилась дизайнер.

Большая часть стоимости платья — это ткань. Кружево, шелк, органза стоят недешево, и чаще всего Яна заказывает их в России.

"За работу беру 150 долларов. Если клиентка хочет отшить свадебное платье, лучше начинать за месяц. На одно платье у меня ушло два месяца, дольше можно шить разве что платье, полностью расшитое вручную, но на такое пока никто не пошел", — рассказала дизайнер.

Самая требовательная невеста пришла за заказом к Яне еще в начале ее карьеры. Тогда каждая примерка проходила со слезами, причем в ателье собирался консилиум из родственников и подружек. Но в итоге дизайнер угодила и платьем девушка осталась довольна, а вот сама Яна призналась, что из-за этого заказа "ушла в минус".



© Sputnik / Марина Серебрякова Невесты - очень сложные клиенты, но дизайнер к их многочисленным вопросам относится с пониманием

"Если невеста просит что-то переделать, я чаще всего начинаю заново, потому что любой лишний шов придает вещи вид "поношенной". Покупаю новую ткань за свои деньги и переделываю. Для меня главное — чтобы моя душа была спокойна, так что у меня скорее не работа, а тяжелое хобби", — признала Яна. Невесты дизайнеру пишут каждый день. Извиняются за многочисленные вопросы, но Яна уверяет, что такое состояние для невесты нормально.

"Нужно очень сильно доверять людям, чтобы заказывать платье в ателье, я бы даже к себе не пошла", — смеется Яна.

К себе дизайнер, впрочем, пошла — собственное платье сшила за неделю.

"Сыграла бы еще одну свадьбу, чтобы изменить платье, визажиста и парикмахера, но все прошло на ура, так что довольна", — смеется дизайнер.

"Часто приходит совершенно нормальная клиентка и говорит — хочу лаконичное спокойное платье, а через две примерки оказывается, что хочет пышное, корону, блесток, перьев, быть принцессой! Так было и у меня. Сшила себе лаконичное платье, а потом подумала — но я ведь и пышное хочу! Пришлось шить второе — короткое пышное. Поэтому всем клиенткам говорю — когда приступаем к пошиву, заканчивайте смотреть "инстаграмы", "пинтересты" — остановимся на выбранной модели, будет хорошо", — рассказала собеседница агентства.



© Sputnik / Марина Серебрякова Дизайнер уверена, что при индивидуальном пошиве нельзя руководствоваться стереотипами

Часто к третьей примерке приходится брать ножницы и показывать невесте, какой фасон действительно подойдет не девушке с картинки, а именно ей.

"Многие говорят — хорошо, что послушали. Первая консультация выжимает больше соков, чем пошив. Идут в ход рулоны ткани и все булавки, которые у меня есть, чтобы определиться, какой фасон платья действительно идет. Хорошо, если девушка прежде, чем прийти в ателье, походит по салонам и придет с пониманием, какой фасон идет. Я пять лет разбиралась, какая модель джинсов мне идет, что говорить о платьях", — признала дизайнер.

Дизайнер протестует против стереотипов — мол, белый цвет полнит, и уверяет, что выбирать фасон нужно индивидуально. Ведь многое зависит не от цвета, а от конструкции платья.

"У многих есть предрассудки о собственной внешности — у кого-то плечи широкие, у других проблемы с коленками. Если приходит очередная девочка "с большими плечами", приходится подстраиваться: или объяснять, что с плечами у нее все вполне нормально, или подбирать скрадывающий фасон", — рассказала дизайнер.



© Sputnik / Марина Серебрякова Яна признается, что для себя шьет крайне редко

Докшицы в фатине и скромный Минск

"У меня невесты проще выпускниц. Те выбирают совершенно невероятные фасоны, причем это скорее желание мамы. Выпускница смотрит скромно в зеркало, а мама контролирует все процессы", — рассказала дизайнер.

Как раз во время интервью позвонила выпускница со "сложной ситуацией" — до выпускного оставалась неделя, и дизайнер взялась за работу. Покупатели в ателье такие разные, что дизайнер признает — порой непонятно, для какой целевой аудитории рассчитывать рекламу в "Инстаграме".

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"Выпускницы приезжают из самых непредсказуемых городов, деревень — например, недавно из Докшиц заказали платье, которое подсмотрели в салоне "Кураж". Выпускница из Орши тоже отшила платье, какое невестам не снилось. В этом году девушка заказала бархатное синее платье, другая — помпезное алое с кружевным верхом. Главное — она чувствовала себя богиней", — рассказала дизайнер. "Если вижу на картинке вышивку, называю цену, учитывая ее. У нас многие упрощают — шлепают кружево, и все. Я стараюсь "обговорить" даже шов, хочется, чтобы клиентка чувствовала себя королевой. До сих пор отдаю платье и чувствую, что трясутся руки. Если покупательница неделю мне не пишет, нервничаю и не могу спать, волнуюсь, вдруг не понравилось. Сама для себя шью редко, разве что не успеваю забежать в магазин, и тогда за ночь отшиваю платье", — отметила собеседница Sputnik.

Где искать клиента

"От участия в "Неделе моды" пользы мало. Организаторы не собирают небелорусских ритейлеров или фэшн-издания, у наших людей мало денег и стремления купить дизайнерскую вещь. Даже на фэшн-маркетах часто просто отрабатывают аренду. Зарабатывают здесь единицы", — сказала модельер.



© Sputnik / Марина Серебрякова Иногда фасон платья просят поменять уже в середине работы

Она признала, что белорусские дизайнеры часто завышают цены.

"Многие не делают именно дизайнерские вещи. На маркеты люди приходят с целью купить что-то необычное, я стараюсь выставлять там небольшое количество вещей с ручной вышивкой, например, понимая, что сюда скорее всего придет человек, который хочет эксклюзив", — пояснила Яна.

А вот чем впечатлить подписчика "Инстаграма", Яна не знает — уверена, что одинаково красивые снимки уже наскучили.

"Обилие идеальных завтраков уже надоело, нужно цеплять чем-то новым", — уверена дизайнер.