Представляем вашему вниманию отзыв владелицы полноприводного Kia Sportage 2012 года выпуска с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Автомобиль был подарен женщине в конце декабря 2012 года новым, куплен у официального дилера марки в Минске и обслуживался только на официальном сервисе. На момент подготовки публикации пробег был почти 75 000 км.

AUTO.TUT.BY при поддержке ООО «МГ-БАЙ» представляет проект «Отзыв владельца».





«До этой машины у меня были в основном «немцы»: VW Passat B4 и B5, Golf и другие. Эту машину мне подарили новой, и я ожидала, что если автомобиль из салона, то проблем с ним не должно быть в принципе. На деле же оказалось, что и новый автомобиль имеет свои больные места. Может, после рестайлинга эти проблемы были решены или машина такая попалась, — рассказывает женщина. — Хотя внешний вид и уровень комфорта в этой машина на высоте. За это она мне нравится, и все нюансы ей прощаются!

— Мне этот автомобиль понравился сразу — красивый, эффектный, экстравагантный. Даже сегодня он не смотрится скучно или уныло и не теряется в потоке современных авто. Технические характеристики меня тоже полностью устраивали — полный привод, довольно мощный двухлитровый мотор и автоматическая коробка передач. Чем не автомобиль мечты?



По кузову серьезных нареканий нет. Хотя за пять лет эксплуатации по дорогам Беларуси на капоте «жуки» все же появились. Небольшие, только в местах сколов краски. Но мне кажется, что из-за них скоро придется весь элемент перекрашивать. По сути, мелочь, но, как видите и новым машинам свойственны проблемы коррозийной устойчивости. Если бы сразу обклеила наиболее уязвимые места прозрачной пленкой, то, вероятно, сейчас бы не пришлось перекрашивать. Но что сделано, то сделано. В остальном же проблем с кузовом нет. Но я автомобиль очень бережно эксплуатирую.





А вот ДТП были… Причем одно из них довольно серьезное — пьяный водитель во дворе разбил всю правую часть и скрылся с места происшествия. Сын две недели его искал. И нашел! В результате ремонт по страховке обошелся примерно 2200 белорусских рублей. На официальном сервисе — машина-то гарантийная — поменяли крыло, дверь в сборе и другие элементы по мелочи. Покрасили хорошо, цвет совпадает. Но вот дверь после замены несколько раз пришлось регулировать. В остальном нареканий нет, считаю цену ремонта на официальном сервисе в целом обоснованной.

Багажника мне хватает, хотя внешне он кажется меньше, чем есть на самом деле. Да и салон большой, просторный и очень комфортный. В мелочах все настолько продумано! Качество материалов — на высоте. На коже нет ни одной трещинки или царапинки. Обшивка руля и вовсе как новая. Необходимые опции — раздельный климат-контроль, подогревы всех сидений, руля и прочее — есть и исправно работают. Хотя глупо было ожидать иного от машины в топовой комплектации.





Из неисправностей по салонному оборудованию могу рассказать только про вышедшую из строя камеру заднего вида. Но на официальном сервисе ее поменяли без особых проблем. Причем сразу сказали, что нужно заказывать, а потом оказалось, что на складе нужная деталь все же имеется. Качество картинки, по моему субъективному мнению, стало чуть хуже.





Панорамная крыша и автоматическая парковка заслуживают отдельного внимания! При диагональной парковке про руль можно вообще забыть, а стеклянная крыша даже в наше хмурое лето дает больше света и позитива в салоне. Но, к слову, она требует внимания. Однажды люк перестал закрываться — доходил до середины и возвращался обратно. Проблема решилась смазкой пружины, которая фиксирует защитный козырек. На официальном сервисе не посчитали это неисправностью и порекомендовали чаще пользоваться люком, чтобы в дальнейшем избежать такой проблемы.





По технической части серьезных проблем не было. Стоимость обслуживания на официальном сервисе меня устраивает. Последний раз за замену масла, фильтров, тормозных дисков и колодок отдала около 600 рублей. Не каждый же день такие работы требуются. Обычная же замена масла и фильтра стоит около 200 рублей. Дороже, чем на обычном сервисе, но зато гарантия от возможных поломок есть.





Претензий к работе коробки передач у меня нет: переключения мягкие, плавные, без рывков и дерганий. А вот двигатель со временем стал работать как-то неровно и шумно, хотя сразу после покупки он работал очень тихо, в нескольких метрах от машины даже непонятно было — заведена она или нет. На официальный сервис еще не обращалась, но сын заехал к товарищу на СТО и взглянул на состояние цилиндров с помощью эндоскопа. Оказалось, что вся зеркальная поверхность в царапинах. Пока неглубоких, но в последующем они перерастут в задиры. Эта проблема со старыми двухлитровыми моторами широко описана на различных форумах, в рестайлинговых машинах она устранена.





О проходимости ничего сказать не могу — за город редко выезжаю. Но даже в столице зимой снежные сугробы без проблем переезжаю и бамперами не цепляю их. На бордюрах принципиально не паркуюсь, но клиренс позволяет это делать. Расход топлива в городе — около 11 литров на сто километров. А вот на трассе машина вполне экономичная — до 8 литров. Признаюсь, специально я не считаю расход, но, по наблюдениям, из Минска в Новополоцк и обратно (а это около 500 км) всего 40 литров трачу.





Подведу итог: машина хорошая, комфортная, но со своими нюансами. Говорят, в обновленном KIA Sportage вышеперечисленных проблем, с которыми столкнулась я, нет. Но у меня и доверия уже, как такового, нет. Может, «немца» на замену посмотреть?





Мнение специалиста

Комментирует слесарь-механик Шкредов Александр.

Идеальных автомобилей не бывает. У популярного и надежного «Киа спортейдж» тоже есть и плюсы и минусы. К одному из первых недостатков отнесем неудачное положение резинки уплотнителя водительской и пассажирской передних дверей. Это приводит к тому что резинка изгибается. В принципе в этом нет ничего страшного, самым неприятным будет небольшой шум ветра на скорости, но это поправимо.

Еще одной неприятной особенностью является запотевание фар некоторых автомобилей. С подобным сталкиваются автовладельцы и других марок автомобилей, причем довольно часто.

После значительного пробега не выдерживают нагрузок стабилизаторы поперечной устойчивости и задние стойки стабилизатора — это расходники, в принципе ничего критичного в этом нету.

К двигателю претензий ни у кого не возникает.

Лакокрасочное покрытие кузова, как и у большинства современных автомобилей, не отличается особой устойчивостью к внешним воздействиям, вскоре появляются мелкие сколы и царапины.

Электрика сюрпризов не преподносит, иногда встречается «глюк» блока управления автоматическим режимом работы стеклоочистителей и неверные показания температуры воздуха «за бортом».

Эти недостатки нельзя назвать крупными или действительно серьезными. Мелкие недостатки — возможно, но крупных и массовых нет.

Наши партнеры из компании ООО «МГ-БАЙ» подготовили таблицу стоимости основных запчастей для Kia Sportage 2012 года выпуска:

Название детали Старана производитель Номер детали Стоимость, BYN Фильтр масляный Германия 2050115SX 3,31 Польша OP558 5,88 Фильтр воздушный Германия 7101080SX 7,5 Польша AP107/8 9,34 Шаровая опора Беларусь BJ10087 14,2 Китай PS3206 18,95 Подшипник передних ступниц Германия 921895 42,99 Китай 4328228SX 38,5 Рулевая тяга Китай 5500185SX 14,2 Турция HY-133 14,99 Рулевой наконечник Китай 5100412SX 9,18 Свечи Германия Z183 5,11 Япония LFR5E-11 7,32 Колодки тормозные передние Корея HP1040 28,64 Великобритания ADG04278 46,16 Фильтр топливный Италия FC-K21S 24,97 Китай PF3907 25,33 Пружины задние Оригинал 55350 2Y310 125,21

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