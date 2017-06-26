Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

Сегодня публикуем письмо о саморазрушении. И разрушении отношений. Можно ли это остановить?

— Мне 26 лет, гражданскому мужу 31 год, есть общий ребёнок, ему 3 месяца. Знакомы мы полтора года.

Всё началось около года назад, в марте. Между нами была настоящая идиллия, полное взаимопонимание. Муж говорил мне: «Я с тобой в отношениях отдыхаю», имея в виду, что в прошлых ему отлично выносили мозг. Через неделю после знакомства он уже жил у меня.

Но однажды случилась ссора, и всё пошло по нарастающей. Ссоры стали случаться всё чаще и чаще, и во время беременности тоже (беременность запланированная).

Вся проблема в том, что на фоне этих ссор у меня пропали к мужу чувства, никакой любви нет. Есть что-то другое, например, чувство сострадания, чувство переживания за человека, желание «быть вместе», но не любовь. Раньше была влюблённость и была страсть… А теперь этого нет и желания к нему тоже.

Между нами каждый день скандалы! Просто ни из-за чего: слово за слово — и идёт эта волна. Иногда ударяю его по рукам или по телу, иногда могу начать бить тапком или рукой — из-за агрессии или психов. Не больно, но с моральной стороны неприятно обоим…



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Несколько раз выгоняла его, но он не уходил, хотя мог уйти к родителям. В момент ссоры я иногда швыряла все его вещи, чтоб он пошёл вон. Спустя несколько попыток он унёс вещи просто от греха подальше к родителям. Иногда и ночевал там, потому что я не хотела его видеть, потому что он меня доводит… Сейчас он живёт у родителей, а к нам приходит, пишет первый всегда, после каждого скандала идёт на мир тоже первый.

Но он меня достаёт морально, моя психика не выдерживает. Понимаю сама, что я стала жестче по отношению к нему, я постоянно кричу на него, придираюсь к его каждодневным косякам. При виде мужа я прихожу в бешенство.

Он после скандала может через 10 минут как ни в чём не бывало начать говорить на левую тему и назвать ласково, предложить попить чаю… А я очень долго всё помню, перевариваю, плачу, могу несколько дней переживать.

Я хотела семью, я очень хотела и хочу гармонию и мир, тишину и полное взаимопонимание, я не хочу орать, не хочу из-за него плакать… Но он меня ни в чём не поддерживает, я не могу открыто с ним поговорить ни о чём, не могу душу раскрыть. Ну как так? Он самый близкий мне человек, а я чувствую себя с ним одинокой и покинутой…

Я и открыто ему говорила, что мне от него нужно, чего мне не хватает! Мне иногда хочется подойти к нему, просто уткнуться в грудь и так постоять, почувствовать защиту и поддержку, облегчение… А такого нет между нами.

Я уже несколько месяцев прошу его при мне не материться, и беременная очень просила сдерживаться при мне, сейчас же я уже не прошу, я ору.



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Очень часто он не слышит меня, не слышит, что я прошу поддержки, не слышит моих просьб, не слышит, что мне одиноко… Я же ведь раньше хорошая была, ласковая, я очень заботливая, я очень понимаю человека, сострадаю, поддерживаю.

Но сейчас каждый день придирки и крики… Я так не хочу, как это исправить? Я хочу всё взять в свои руки, но я же не могу закрыть себе рот, уничтожить мои эмоции! Мы уже стали врагами.

Я хочу вернуть свои чувства к нему, если я в него влюблюсь снова, может, всё изменится. Может, я стану лучше относиться к нему, не буду кричать так сильно и часто.

Как начать всё с чистого листа с ним? Помогите, пожалуйста, подскажите…

Комментарий психолога:

Елена Дубовик, психолог, директор Центра успешных отношений , ведущая тренинга Life Change: Осознание и изменение жизненного сценария, тренинга общения.

Письмо переполнено раздражением и гневом до такой степени, что его трудно читать. Приходиться останавливаться после каждого абзаца, для того чтобы оставаться в безопасности. На уровне чувств это сравнимо с ураганом, который вот-вот затянет в воронку хаоса и разрушения.

Отношения имеют свою логику развития. Вы прошли этап влюблённости, когда каждый показывал только славные, милые и хорошие свои черты. Но это только часть правды, поэтому вы закономерно вступили в следующую стадию — знакомство с иными, противоположными чертами, которые обычно не осознаются, не принимаются, прячутся от себя и от близких. Тем драматичнее это знакомство, чем сильнее мы сами в себе эти качества отрицаем.

Однако этот этап неизбежен, ведь только так можно узнать себя и своего партнера. К сожалению, все это не лучшие черты, но если преодолеть негодование и принять себя и партнера такими, какие вы есть на самом деле, то возможно вступить на этап уважения и сотрудничества.

На этом этапе ждут новые открытия, можно еще лучше узнать друг друга и только тогда полюбить. Это трудная работа, ей обучаются долго, через трудные жизненные ситуации в долгосрочных и близких отношениях. Для того чтобы любить по-настоящему, человек должен быть зрелым, целостным, отказаться от эгоизма, предрассудков и насилия. Качества, которые помогут вам быть способной любить — это терпение и преданность.

К сожалению, пока вами только перекладывается ответственность на мужа в том, что он «бесит», не делает что-то или делает что-то, «косячит». Ответственность за состояние и эмоции несет только сам человек, и никто другой. Постарайтесь это принять, и тогда это поможет вам перейти на следующую стадию развития — взрослость.

В вашей семье царит насилие — физическое и моральное. Оно проявляется в желании управлять, изменять партнера, подавлять, причинять боль, в неумении принять и уважать человека. Если понять, что в основе гнева лежит страх — это будет первый шаг к принятию и примирению. Хорошим началом будет: «Я очень боюсь …», «Мне страшно …», «Я чувствую себя беспомощной и незащищенной …»

Если демонстрировать гнев, как минимум это вызывает у мужчины чувство опасности, а чаще в ответ вы получите гнев, раздражение, желание защищаться, насилие. Если грозить в пруд палкой и корчить страшные рожи — вас будет пугать отражение, что смотрит из пруда.

Незрелость проявляется в нежелании и невозможности принятия другой личности, ее особенностей, нежелание и неумение управлять своими чувствами и состоянием. Выходом из данной ситуации может быть только осознание и разделение ответственности, и скрупулезная трудная работа по взрослению, взращиванию в себе независимой, целостный личности.

Страдание может быть помощником в этом процессе кристаллизации. Однако страдание нужно переживать терпеливо, самостоятельно и смиренно.

Пока вы сами — источник хаоса и неуправляемых эмоций, которые могут поглотить и уничижить обоих. Понятно, что хочется, чтобы муж спас от этого хаоса, однако этого никогда не случится. Вы всеми силами показываете ему, как вам плохо и как вы страдаете, но он не Бог и не спаситель, и даже не психотерапевт, и он не понимает, что происходит, у него нет на это сил и способностей.

Лучшее, на что он способен, — это не утонуть вместе с вами. Вы или утонете оба, или он будет дистанцироваться, чтобы сохранить себя. Учитывая, как вы гоните его и пытаетесь «уничтожить» (метафорически), то вполне вероятно, что вы легко этого добьетесь, если не измените своего отношения.

Вспомните народную сказку про женщину, которая злилась на своего мужа и не могла с этим справиться. Ей помог сохранить семью и быть счастливой женой очень простой совет: «Каждый раз, когда хочется кричать на мужа, нужно набрать в рот воды».

Хорошим помощником в преодолении этих трудностей может быть психотерапия. Однако следует понимать, что это сложная, скрупулезная работа. Наивно надеяться, что психолог или психотерапевт сделает с вами что-то. Если вы готовы взять за это ответственность и выработать в себе новые качества, то у вас всё получится.

Невозможно вернуть влюбленность. Это желание похоже на то, чтобы войти дважды в одну и ту же реку. Это невозможно, не только потому что в реке вода уже другая. Вы изменились оба. Нельзя лишить человека памяти и выбросить опыт. Вы узнали друг друга лучше. Теперь осталось научиться уважению и пониманию, сотрудничать, принимать и понимать себя и партнера.

Вы можете только полюбить его, но никак не влюбиться. Это нелегко, однако все в той или иной степени через это проходят. Надеюсь, вы справитесь.