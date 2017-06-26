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Испанские СМИ сообщили об интересе "Валенсии" к лучшему снайперу чемпионата Беларуси

27.06.2017 08:48 — Разное | Tut.by  
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Испанское издание Capital Deporte сообщило об интересе «Валенсии» к атакующему полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому. По информации источника, «летучие мыши» готовы заплатить за белоруса 500 тысяч евро.


Фото: capitaldeporte.com

Capital Deporte называет Савицкого одним из наиболее перспективных молодых футболистов Восточной Европы и отмечает универсализм игрока, способного исполнить на поле как роль левого вингера, так и функции плеймейкера.

Кроме того, отмечается, что в прошлом сезоне Савицким интересовались такие клубы, как «Вильярреал», «Бетис», «Севилья», «Эспаньол» и «Эльче».

Видео: scout

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В сезоне-2017 футболист провел за «Неман» 14 игр в чемпионате Беларуси, забив семь мячей и отдав две голевые передачи. Это второй показатель высшей лиги по системе «гол + пас» (у Михаила Гордейчука из БАТЭ 7 забитых мячей и 3 результативные передачи). По числу голов (по 7) Савицкий делит первое место с Гордейчуком.

«Валенсия» в минувшем сезоне заняла 12-е место среди 20 команд в элитном дивизионе чемпионата Испании.

 
 
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Испанское издание Capital Deporte сообщило об интересе "Валенсии" к атакующему полузащитнику "Немана" Павлу Савицкому.

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