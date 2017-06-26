США предупредили о подготовке новой химической атаки правительством Асада

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Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", — цитирует РИА Новост и заявление пресс-службы американской администрации.

В Вашингтоне отметили, что в случае нового нападения сирийский лидер Башар Асад и его вооруженные силы "заплатят высокую цену".

Четвертого апреля сирийская оппозиция сообщила о химической атаке в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), в результате которой погибли 80 и пострадали 200 человек, и обвинила в этом правительственные войска. Сирийские власти заявили, что не причастны к атаке и никогда не применяли химоружие.

Россия призвала тщательно расследовать инцидент в Идлибе. Несмотря на отсутствие доказательств, США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по заявлениям оппозиции, была произведена химатака. В результате атаки погибли семь человек.

Сам Башар Асад в интервью РИА Новости подчеркнул, что химатаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе. По его словам, в размещенной "Джебхат ан-Нусрой"* видеозаписи, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время никаких действий не предпринимала.