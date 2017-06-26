Бета-версия iOS 11 доступна для загрузки: инструкция по установке

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию своей новой мобильной операционной системы iOS 11. Она доступна для загрузки для всех совместимых гаджетов. Впрочем, мы пока не рекомендуем ставить ее.





Совместимые устройства и наши рекомендации

iOS 11 доступна для iPhone 5s и более поздних смартфонов, iPad Air и новее, iPad Mini 2 и новее, а также 6-го поколения iPod Touch.

Установить и попробовать новую систему может каждый обладатель вышеперечисленных устройств, однако мы рекомендуем пока не спешить - это ранняя бета-версия системы, в которой наверняка много багов по сравнению с "допиленной" iOS 10.

Если вам не терпится попробовать нововведения, рекомендуем использовать для этих целей не основной смартфон, а, например, iPad.

Кроме того, обязательно сделайте резервную копию. Если что, вы сможете к ней вернуться.





Как обновиться

Если вы всё-таки решились на эксперимент, пройдите с устройства, которое нужно обновить, с помощью браузера Safari на страницу Apple Beta Software Program , и там залогиниться с помощью своего аккаунта.

Принимаете соглашение, переходите на вкладку iOS 11 и устанавливаете бета-профиль на свой смартфон/планшет. После перезагрузки зайдите в меню обновления системы и установите iOS 11.





Что вас ждет в iOS 11

Мы уже писали о новшествах в iOS в нашем материале по презентации Apple . Кратко напомним.

Message получила обновленный дизайн и синхронизируется между всеми устройствами Apple через iCloud. Если вы удаляете сообщение в iPhone, оно пропадет и на MacBook. Apple Pay теперь позволяет безопасно переводить деньги между пользователями с iOS-устройствами. Работает это через iMessage.

Голосовой помощник Siri стал умнее, использует машинное обучение и говорит более натурально. Теперь одно и то же слово может быть сказано с несколькими интонациями и смысловыми паузами. Кроме того, появилась возможность перевода текста. Правда, пока в бета-режиме и лишь между несколькими языками (английским, китайским, французским, немецким, итальянским и испанским).

В iOS 11 появится более продвинутый центр управления, теперь напоминающий набор виджетов с поддержкой 3D Touch.





Также в iOS 11 доступен App Store в новом дизайне. Вкладку программ отделили от игр, появились «приложения дня», «премьеры». Внутриигровые покупки теперь можно сделать прямо из магазина, тут же демонстрируется подробный рейтинг программ.

iOS 11 принесет много новых возможностей для iPad. В частности, там появится новая панель многозадачности и поддержка drag and drop. На одном экране рядом можно запускать несколько приложений.

В iOS 11 для iPad появится приложение «Файлы» — файловый менеджер с поддержкой всех популярных онлайн-сервисов. То есть вы сможете легко перебросить файл из своего Dropbox на планшет и обратно прямо из программы.