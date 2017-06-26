На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Моя кухня — 2 ». Продолжаем публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Софии из Минска:

Мы с дочкой переехали в новую квартиру в 2015 году. Это была новостройка без отделки и не самых больших размеров — около 55 «квадратов».





Изначально площадь кухни была 10 кв.м. Поскольку ремонт делался с нуля, решили немного изменить планировку. Стенку перенесли в ущерб соседней комнате, где раньше располагался зал, а теперь получилась небольшая спальная комната. Увеличить кухню удалось до 13,8 кв.м., при этом перенос стены планировали с изгибом, чтобы образовалась ниша для мебельных колонн со встроенным холодильником и техникой. Кстати, таким образом, со стороны соседней спальни тоже получилась ниша, куда аналогичным образом вписался шкаф.









Благодаря такому удобному решению по «утапливанию» колонн, на кухне достаточно просторно разместилась обеденная группа и даже небольшой диванчик. Получилась и кухня, и мини-гостиная, где принимаем гостей.





Все строительные работы по переносу стен и отделке (в том числе электрика, потолки, плитка на стене и оклейка обоев) выполнялись в комплексе строительной бригадой. В сумме сложности на кухню было потрачено около 1887 BYN (1000 у.е.).

Общий вид интерьера в кухне изначально не определялся каким-то конкретным стилем, просто нам давно приглянулись две модели кухонных гарнитуров — белая «Лимба» и «Арли» в кремовом исполнении из ясеня. Мы никак не могли определиться, какая же больше нравится.





Всё решилось, когда мы увидели плитку — коллекцию «Каламкари» от KERAMA MARAZZI. Комбинированную раскладку подсмотрели в «Материке», где была выложена небольшая экспозиция. Так был сделан выбор кухни — «Арли».





Планировку кухонных шкафов делали в салоне производителя, обязательным пожеланием было П-образное расположение нижней части — на небольшой полуостров у входа очень удобно выкладывать продукты для последующего складирования в холодильник, плюс — это дополнительная рабочая поверхность.





Длинные светильники над этой частью кухни крепятся к конструкции из гипсокартона, повторяющей пропорции полуострова.





Вообще, света в комнате очень много, и подсветка под верхними шкафами кухни, и бра над диваном, и трехрожковая люстра над столом дают приятный свет среднего оттенка. Светильники подбирали в одном стиле, стеклянные плафоны с латунными элементами, на наш взгляд, вписались в интерьер.





Стены мы сначала планировали красить, но потом, курсируя по салонам-магазинам в поисках всяческих «нужностей» для ремонта, зашли в салон обоев на строительном рынке в Уручье, где и увидели наши обои шоколадного цвета. Их названия обоев, к сожалению, уже не помню. До последнего момента, пока не установили гарнитур, опасались такого тёмного оттенка на стенах, но увидев «картину в целом», поняли, что не ошиблись.







Обеденная группа из массива дуба выбиралась в цвет кухонного гарнитура. Заказывали в том же салоне, что и кухню. Накидки на сиденья стульев и подушки на диван сшили сами. Диван купили в мебельном магазине, он раскладной. Увидели случайно: он идеально подошел и по размеру, и по цвету, так что не пришлось заказывать специально.





Напротив дивана, естественно, просился телевизор, он туда и отправился. Под ним хватило места для комода небольшой глубины: как раз для бокалов и иной стеклянной посуды. Отдельно хочется отметить, что для размещения кухонной утвари места достаточно и в шкафчиках. Только одна из трех колонн чего стоит — вместительная и удобная, с выдвижными ящиками внутри.





Шторы-паутинки были последним штрихом, их купили в самый последний момент в небольшом салоне соседнего торгового центра.





Итого получилось (цены на момент 2015 года):

Кухонный гарнитур — 6560 BYN

Обеденная группа — 1200 BYN

Светильники — 547 BYN (290 у.е.)

Обои — 83 BYN

Плитка на фартук — 560 BYN

Диван — 250 BYN

Шторы — 300 BYN

Встроенная техника — около 4200 BYN





Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: - Комментарий

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