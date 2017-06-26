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Движение транспорта по проспекту Машерова ограничат днем на неделю
27.06.2017 09:33 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Движение транспортных средств будет ограничено по проспекту Машерова в Минске в дневное время до 2 июля, сообщили Sputnik ГУ "Столичный транспорт и связь".
Белорусская столица готовится к проведению праздничного парада, приуроченного ко Дню Независимости республики. В ночь на среду в связи с проведением генеральной репетиции парада с участием техники
Согласно информации, размещенной на сайте
В связи с этим также изменяется время движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК будет организовано по проспекту Машерова, ул. М.Богдановича, проспекту Победителей в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 29, 44, 136 остановочных пунктов "ст.м. Немига", "Дворец спорта".
Напомним, 26 июня состоялась репетиция спортсменов — участников торжественного парада у стелы "Минск — город-герой". Часть проспекта также была перекрыта, что вызвало затруднения в движении транспорта —
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Минчан попросили учитывать данную информации при планировании своих поездок через центр города.
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