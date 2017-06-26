Движение транспорта по проспекту Машерова ограничат днем на неделю

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Движение транспортных средств будет ограничено по проспекту Машерова в Минске в дневное время до 2 июля, сообщили Sputnik ГУ "Столичный транспорт и связь".



© Pixabay Где в Минске запрещено парковаться 28 июня

Белорусская столица готовится к проведению праздничного парада, приуроченного ко Дню Независимости республики. В ночь на среду в связи с проведением генеральной репетиции парада с участием техники будет ограничена парковка на отдельных улицах в центре города .

Согласно информации, размещенной на сайте "Столичного транспорта и связи" , с 27 июня по 2 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Подчеркивается, что ограничение будет действовать в дневные часы с 13:30 до 17:00.

В связи с этим также изменяется время движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК будет организовано по проспекту Машерова, ул. М.Богдановича, проспекту Победителей в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 29, 44, 136 остановочных пунктов "ст.м. Немига", "Дворец спорта".

Напомним, 26 июня состоялась репетиция спортсменов — участников торжественного парада у стелы "Минск — город-герой". Часть проспекта также была перекрыта, что вызвало затруднения в движении транспорта — большие пробки образовались в центре белорусской столицы .