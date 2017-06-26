Первые чемпионы независимой Беларуси. Где сейчас те, кто выиграл золото 25 лет назад?

25 лет назад минское «Динамо» выиграло первый чемпионат Беларуси. А вы помните, кто принес «бело-голубым» тот титул?



Фото: Прессбол

Четверть века назад завершился первый футбольный чемпионат независимой Беларуси. В связи с переходом от системы «весна-осень», по которой проходили турниры в СССР, к формату «осень-весна», который использовался в большинстве стран Европы, соревнование было решено провести по упрощенной схеме — в один круг за два месяца (с 18 апреля по 27 июня 1992 года).

В чемпионате участвовали 16 команд. Шесть из них ранее выступали в различных лигах первенства СССР («Динамо» Минск, «Днепр» Могилев, «Динамо» Брест, КИМ Витебск, «Химик» Гродно, «Гомсельмаш»), девять — в первой лиге чемпионата БССР («Металлург» Молодечно, «Торпедо» Могилев, СКБ-«Локомотив» Витебск, «Шахтер» Солигорск, «Строитель» Старые Дороги, «Трактор» Бобруйск, БелАЗ Жодино, «Обувщик» Лида), одна — во второй лиге чемпионата БССР («Ведрич» Речица).

В 15 матчах минские динамовцы набрали 25 очков и стали первыми чемпионами независимой Беларуси, опередив на один балл «Днепр» и на шесть — одноклубников из Бреста и «Трактор». Лучшим снайпером турнира стал Андрей Скоробогатько, наколотивший за могилевчан 11 мячей.

































































































В чемпионате-1992 за минчан также выступали 20-летний защитник Дмитрий Климович (9 матчей, 1 гол) и 18-летний форвард Виталий Лесун (1 матч). Их нынешнее место работы определить не удалось. Главный тренер чемпионов Михаил Никифорович Вергеенко является председателем Федерации футбола города Минска.