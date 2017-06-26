«Центробанк центробанков» заявил о вероятности повторения кризиса 2008 года в мировой экономике

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Мировая экономика растет, и ее краткосрочные перспективы — «лучшие за долгое время», следует из годового обзора Банка международных расчетов (BIS). Однако риски грозят серьезным спадом, похожим на кризис 2008 года.

Мировая экономика успешно восстанавливается, ​ и ее краткосрочные перспективы — лучшие за долгое время, отмечают эксперты Банка международных расчетов (BIS), также известного как «Центробанк центробанков», в очередном годовом обзоре, пишет РБК . Рост глобального ВВП составит 3,5% в 2017 году, что соответствует долгосрочным средним показателям, хотя и ниже годовых темпов роста в 4%, наблюдавшихся в «золотое десятилетие» до кризиса 2008 года, следует из прогноза BIS. Безработица упала до докризисного уровня, уровни инфляции приблизились к целевым показателям центробанков, а риски дефляции больше не фигурируют в экономических прогнозах.



Восстановление особенно заметно в развитых экономиках, где в 2017 году показатели деловой уверенности поднялись до уровней, не достижимых в последние годы. ВВП развивающихся стран также прибавляет, чему способствуют высокие цены на сырьевые товары, хотя ситуация там носит менее однозначный характер. Рынки акций и облигаций растут. Более того, прогнозы властей отдельных стран и международных организаций, а также независимых экспертов указывают на дальнейшее улучшение экономики в ближайшие месяцы: количество острых проблем падает, рост ускоряется и становится более устойчивым, монетарная политика нормализуется.



Однако в среднесрочной перспективе восстановление может столкнуться с целой серией рисков. Если они реализуются, «итог будет очень похож на резкий срыв финансового цикла», объяснил по итогам годового общего собрания BIS главный экономист банка Клаудио Борио, проведя параллель с международным экономическим кризисом 2008 года.



Риски для восстановления



BIS привел четыре ключевых риска (исключая геополитические), которые могут подорвать стабильность восстановления мировой экономики. Во-первых, инфляция: ее рост, вынуждающий центробанки значительно ужесточать кредитно-денежную политику, традиционно провоцировал рецессии в послевоенные годы. Инфляция уже растет какое-то время, и экономический спад сходит на нет, что указывает на то, что в отдаленном будущем инфляция может набрать силу. Тем не менее она не является главной угрозой для восстановления экономики, по крайней мере в ближайшем будущем, отмечается в обзоре.



По словам Хен Сун Шина, главы департамента исследований BIS, банк удивляет низкий уровень инфляции на фоне роста в крупных экономиках, пишет Reuters. В этих условиях перед центробанками встают два вопроса: изменили ли новые технологии и практики работы исходные данные, которые регуляторы используют в своих экономических моделях, и правильно ли, что центробанки удерживают инфляцию в жестких рамках — около 2%, как это делают Европейский центробанк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США. «Инфляция, безусловно, не единственная значимая переменная, и мы по крайней мере должны следить за ситуацией в финансовой сфере», — сказал Шин Reuters. Перенос фокуса с инфляционного таргетирования на конъюнктуру на финансовых рынках потребует изменения образа мышления и может ускорить цикл процентной ставки. Когда в предыдущий раз ФРС перешла к повышению ставки, ее увеличение с 1 до 5% заняло два года. В этом цикле ФРС потребовалось 1,5 года, чтобы поднять показатель на один процентный пункт, пишет агентство.



Второй риск — финансовый стресс, связанный с фазой сжатия в финансовом цикле, которая может окончиться его срывом. Это произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года. Финансовые циклы представляют собой ключевые факторы, определяющие макроэкономическую динамику и финансовую стабильность. С этой точки зрения периоды сжатия в нынешних или будущих финансовых циклах в некоторых развивающихся странах и более мелких передовых экономиках несут риски для глобальной экономики. Выявлению этих рисков способствует анализ индикаторов, предупреждающих о надвигающемся финансовом кризисе, таких как отношение объема задолженности к ВВП и коэффициент обслуживания долга, отражающий отношение размера выплат по кредитам по отношению к доходам. В развивающихся экономиках Азии первый показатель сигнализирует о повышенном уровне рисков, в некоторых развивающихся и развитых странах он также находится на высоком уровне. Риски, относящиеся к финансовому циклу, уже проявились в некоторых экономиках, и даже если они не вызовут полномасштабный кризис, фаза сжатия может снизить спрос и замедлить рост, не в последнюю очередь за счет ослабления потребления и уменьшения инвестиций.



Третий риск — ослабление потребления в результате увеличения долга, а также инвестиции, недостаточные для стимулирования экономического роста. BIS отмечает признаки того, что стимулируемый потреблением рост длится меньше в немалой степени ввиду того, что он не обеспечивает достаточного увеличения производственного капитала. Восстановление экономики может прекратиться из-за слабого спроса. Во многих странах недавнее восстановление было обусловлено потреблением — рост потребления обгонял рост ВВП, а инвестиции, напротив, находились на сравнительно низком уровне. Процентные ставки важны для инвестиций, но куда большую роль играют прибыль, неопределенность [в политике] и поток наличных средств (cash flow). Высокая политическая неопределенность пока не оказывала сдерживающего воздействия на рост. На некоторых развивающихся рынках беспокойство вызывает высокая задолженность компаний, порой в валюте. Эмпирические данные указывают на связь между укреплением доллара и недостаточными инвестициями в ряде развивающихся стран, отмечает BIS​.



Угроза протекционизма



Четвертый риск — усиление протекционизма, которое бросает вызов глобальному экономическому порядку. Как показывает опыт, напряженность в торговых отношениях может снизить прочность мировой экономики. С 2008 года протекционистская риторика усиливается. Она стала частью более широкого социально-политического движения против глобализации. Деглобализация нанесет мощный удар по перспективам устойчивого восстановления, и в первую очередь по инвестициям, принимая во внимание их тесную связь с торговлей. По данным BIS, глобализация замедлилась после глобального кризиса, но не остановилась. Рост торговли по отношению к росту мирового ВВП и цепочек создания стоимости выровнялся, интеграция в финансовом секторе замедлилась, и банковское кредитование сократилось. Некоторые страны вводят ограничения в торговле и финансах, которые могут вызвать масштабный и мощный отрицательный эффект.



Деглобализация может обернуться негативными последствиями в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В краткосрочной перспективе усиление протекционизма нанесет ущерб торговле и будет способствовать резкому перекрытию потоков инвестиций. Это грозит ослабить спрос и создать риски для продолжительности и устойчивости восстановления. В долгосрочной перспективе это создаст риски для роста производительности, обусловленной большой открытостью, а также для возобновления инфляции. В этих условиях у более закрытых экономик может появиться искушение нарастить долги, что грозит вызвать появление инфляционной спирали — тенденции увеличения заработной платы, ведущей к росту цен, и роста цен, ведущего к увеличению заработной платы, — и повысить вероятность стагфляции.



