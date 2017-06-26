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Северная Корея выпустила свой смартфон, похожий на iPhone

27.06.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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В недрах Северной Кореи родился новый высокотехнологичный гаджет — смартфон Jindallae 3. Он был выпущен еще в марте, но фотографии устройства появились в Сети только сейчас.


Смартфон внешне напоминает iPhone, он создан государственной корпорацией Mangyongdae Information Technology Corporation и, по сравнению с предшественником, стал «более удобным, безопасным с большим временем автономной работы». Сообщается, что «разработчики следуют желанию Партии активно создавать высокотехнологичные продукты».

Несмотря на утверждение, что гаджет, операционная система и ряд приложений созданы внутри Северной Кореи, эксперты уверены, что при разработке были использованы китайские ресурсы.


На одной из фотографий смартфон находится в док-станции, однако ее точное предназначение неясно. Среди предустановленных программ есть калькулятор, карточная игра, интернет-браузер, фото и приложение с непонятным предназначением под названием «спрятаться».

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