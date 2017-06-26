В Гродно улицу Господарчую продлят на 900 метров до Грандич

Улица Господарчая будет продлена еще на 900 метров в сторону Грандич на участке, начиная от ОАО «Молочный Мир», предприятий «Гродногорсвет» и «Гроднорыба». На этом новом отрезке дороги будет завершено строительство путепровода через железнодорожные пути, приостановленное несколько лет назад. Заказчиком работ выступает администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест», поскольку по ее территории пройдет новая дорога, а к ряду предприятий зоны будут обустроены подъездные пути, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodno24.com

— Мы обследовали состояние путепровода, оно удовлетворительное, предстоит начинать работы именно с этого объекта, — рассказал генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 6 г. Гродно» Василий Довгань. ДСТ № 6 выступает подрядчиком работ.

Новый участок дороги будет четырехполосным, с тротуарами для пешеходов, подпорными стенками на отдельных участках. На всем ее протяжении проведут озеленение, установят малые архитектурные формы. По сути, магистральная улица станет параллельной улице Горького, что позволит перенаправить транспортные потоки. Просматривается еще одна перспектива продления улицы Пушкина до улицы Господарчей. Начало реализации этой идеи положено несколько лет назад после прокладки небольшого участка бетонной четырехполоски в районе пересечения улиц Дубко-Пушкина в сторону улицы Господарчей.