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Российский Як-130 садится без передней стойки шасси
Телеканал «Звезда» опубликовал
Инцидент
Напомним, двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 был разработан в ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Як-130 может применяться для разведки, в качестве легкого штурмовика и уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.
Як-130 может нести на себе около трех тонн современного оружия: ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», высокоточные управляемые авиабомбы, бомбы свободного падения, неуправляемые ракеты.
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При посадке учебно-боевой самолет получил ряд повреждений, но экипаж не пострадал.
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