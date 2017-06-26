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Российский Як-130 садится без передней стойки шасси

27.06.2017 10:25 — Разное | Tut.by  
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Телеканал «Звезда» опубликовал видео аварийной посадки учебно-боевого самолета Як-130 на Борисоглебском аэродроме. Из-за неисправности выпустить шасси не удалось, и летчикам пришлось выработать топливо, а после этого посадить машину на «брюхо».

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Инцидент произошел 21 июня. При посадке учебно-боевой самолет получил ряд повреждений, но экипаж не пострадал.
За успешную посадку находящегося за штурвалом курсанта Кирилла Клевцова и летчика-инструктора Михаила Марченко представили к государственным наградам.

Напомним, двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 был разработан в ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Як-130 может применяться для разведки, в качестве легкого штурмовика и уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.

Як-130 может нести на себе около трех тонн современного оружия: ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», высокоточные управляемые авиабомбы, бомбы свободного падения, неуправляемые ракеты.

Читайте также: В России за день потерпели аварию сразу два самолета Як-130

 
 
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При посадке учебно-боевой самолет получил ряд повреждений, но экипаж не пострадал.

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