Российский Як-130 садится без передней стойки шасси

Телеканал «Звезда» опубликовал видео аварийной посадки учебно-боевого самолета Як-130 на Борисоглебском аэродроме. Из-за неисправности выпустить шасси не удалось, и летчикам пришлось выработать топливо, а после этого посадить машину на «брюхо».

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Инцидент произошел 21 июня. При посадке учебно-боевой самолет получил ряд повреждений, но экипаж не пострадал.

За успешную посадку находящегося за штурвалом курсанта Кирилла Клевцова и летчика-инструктора Михаила Марченко представили к государственным наградам.

Напомним, двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 был разработан в ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Як-130 может применяться для разведки, в качестве легкого штурмовика и уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.

Як-130 может нести на себе около трех тонн современного оружия: ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», высокоточные управляемые авиабомбы, бомбы свободного падения, неуправляемые ракеты.