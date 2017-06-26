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В США зажгли лазер яркостью в миллиард солнц

27.06.2017 10:22 — Разное | Tut.by  
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Физики из Университета Небраски-Линкольна сфокусировали лазерное излучение так, что оно достигло яркости в миллиард раз большей поверхности Солнца. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Photonics, кратко об исследовании сообщает Phys.org.


Изображение: University of Nebraska-Lincoln

Ученые использовали сверхмощный лазер «Диокл», способный вырабатывать импульсы мощностью в 100 тераватт и частотой 10 герц. При фокусировке он способен прямо увеличить релятивистскую массу электрона в 20 раз.

Обычно когда свет «падает» на поверхность, происходит рассеяние, и это делает возможным зрение. Однако электрон обычно рассеивает только один фотон света за раз, причем происходит это довольно редко.

Физики решили проверить, что будет если один электрон «столкнуть» с тысячей фотонов за раз. Оказалось, что и фотоны, и электроны в этом случае начинают вести себя крайне необычно.

«Когда есть этот невероятно яркий свет, оказывается, что рассеяние — фундаментальное явление, которое делает все видимым — коренным образом меняет природу», — рассказал Дональд Умштедтер (Donald Umstadter), один из авторов работы.

Фотон «стандартного» света при рассеянии обычно сохраняет угол и энергию, которыми обладал перед ударом электрона. Однако выяснилось, что выше определенного порога яркость лазера изменила угол, форму и длину волны рассеянного света.

«Таким образом, все выглядит по-другому, когда вы повышаете яркость света, — сказал Умштедтер. — Обычно на свету объект становится ярче, но в остальном он выглядит так же, как и при низком уровне освещенности. Но здесь свет изменяет внешний вид объекта. Объект не просто будет становиться ярче или темнее — при изменении яркости свет начнет отражаться под разными углами и с разными цветами».

Описанное явление исследователи надеются использовать в будущем, чтобы делать изображения с крайне высоким разрешением, которые будут полезны в медицинских и научных целях.

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Физики решили проверить, что будет если один электрон "стоклнуть" с тысячей фотонов за раз.

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