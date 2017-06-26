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18-летний канадский хоккеист получил тюремный срок за нападение на арбитра
18-летний хоккеист Коул Тревор Крейн (Cole Trevor Crane) из Шарлоттауна, столицы провинции Остров Принца Эдуарда, начнет отбывать 30-дневный тюремный срок, сообщает
В камере он будет сидеть только по выходным. Так решил суд, чтобы в будние дни осужденный мог продолжать в летние месяцы свою работу.
Тюрьмой хоккеиста наказали за то, что во время игры он дважны ударил судью в лицо, разбив ему губу.
Рефери Джон Уильям Макдугалл (John William MacDougall) в тот момент, когда получил удар, сопровождал игрока со льда, держа его за свитер.
В инцидент вмешался и отец хоккеиста. Он с трибун примчался на лед и, крича судье «убери руки от моего сына», замахнулся на него. Но не попал.
Случился скандал 26 марта. В мае Крейн признал себя виновным.
После тюрьмы осужденному хоккеисту, прежде чем он вернется на лед, назначили испытательный срок на 18 месяцев. Кроме того, суд обязал его письменно извиниться перед избитым рефери.
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18-летний хоккеист Коул Тревор Крейн (Cole Trevor Crane) из Шарлоттауна, столицы провинции Остров Принца Эдуарда, начнет отбывать 30-дневный тюремный срок.
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