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18-летний канадский хоккеист получил тюремный срок за нападение на арбитра

27.06.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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18-летний хоккеист Коул Тревор Крейн (Cole Trevor Crane) из Шарлоттауна, столицы провинции Остров Принца Эдуарда, начнет отбывать 30-дневный тюремный срок, сообщает russianweek.ca.


Фото: russianweek.ca

В камере он будет сидеть только по выходным. Так решил суд, чтобы в будние дни осужденный мог продолжать в летние месяцы свою работу.

Тюрьмой хоккеиста наказали за то, что во время игры он дважны ударил судью в лицо, разбив ему губу.

 

5 minutes for fighting and 30 days in jail for assault

Публикация от Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) Июн 26 2017 в 9:02 PDT

Рефери Джон Уильям Макдугалл (John William MacDougall) в тот момент, когда получил удар, сопровождал игрока со льда, держа его за свитер.

В инцидент вмешался и отец хоккеиста. Он с трибун примчался на лед и, крича судье «убери руки от моего сына», замахнулся на него. Но не попал.

Случился скандал 26 марта. В мае Крейн признал себя виновным.

После тюрьмы осужденному хоккеисту, прежде чем он вернется на лед, назначили испытательный срок на 18 месяцев. Кроме того, суд обязал его письменно извиниться перед избитым рефери.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Guardian, на суде стало известно, что подросток начал употреблять алкоголь в девятом классе, а также некоторое время принимал наркотики. В этом году он не смог закончить общеобразовательную школу. Ему также предписали пройти консультацию или лечение, чтобы справиться с поведением, которое привело к нарушению закона.

 
 
Ссылка на источник 32
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18-летний хоккеист Коул Тревор Крейн (Cole Trevor Crane) из Шарлоттауна, столицы провинции Остров Принца Эдуарда, начнет отбывать 30-дневный тюремный срок.

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