Белорусский пианист и звезда польского джаза выступят на одной сцене в Минске

Белорусский пианист Кирилл Кедук, звезда польского джаза Лешек Можджер и Государственный камерный оркестр Республики Беларусь представляют концерт-событие 29 июня на сцене Большого зала Белгосфилармонии. Зрителей ждет вечер классики и джаза, организованный Музыкальным Домом «Классика», Посольством Польши в Беларуси и Польским Институтом в Минске.





Пианист, выдающийся импровизатор, продюсер, композитор и аранжировщик Лешек Можджер считается большим открытием польского джаза последнего десятилетия. Поклонников творчества музыканта можно встретить от США и Бразилии до Японии: такой армии фанатов позавидует любой поп-исполнитель.

С пяти лет за роялем, Можджер получил лучшее классическое музыкальное образование (диплом Музыкальной академии им. Станислава Монюшко в Гданьске). Сразу же после выпуска, Можджера взял под свое крыло Эмиль Ковальский, руководитель ансамбля Miłość («Любовь»). С этого момента на молодого пианиста посыпались многочисленные награды и предложения о сотрудничестве. Тройной победитель Jazz Top 2011, пианист года по версии «Jazz Forum», лауреат премии «Паспорт „Политики“» в категории «Рок-Поп-Эстрада» — Лешек Можджер взял далеко не один музыкальный Олимп.

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— Лешек Можджер осуществил в польском джазе ментальную и стилистическую революции. Неповторимые джазовые фразы и сложные импровизации, мелодику стандартов и изысканность композиции джазмен одел в строй специфического джаза, который стал пульсирующим экспрессией «Джаз Лешека Можджера», — говорит музыковед Д. Пентковский.

На счету Можджера более 100 записанных альбомов. С известным польским композитором Яном Качмареком Лешек Можджер реализовал запись, награжденную «Оскаром», — саундтрек к фильму «Finding Neverland» («Волшебная страна», 2004 г.), а также записали совместный альбом «Kaczmarek by Możdżer».

Его альбом «Impressions On Chopin» (1999 г.) стал каноном среди записей, вдохновленных творчеством гениального польского композитора. К слову, на концерте шедевр классической музыки «Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (ор.11)» порадует слух белорусской публики.

Белорусский пианист Кирилл Кедук не менее известен на мировой сцене. Лауреат более 15-ти международных конкурсов, он не раз заявлял о себе на самых престижных концертных площадках, среди которых Steinway Hall в Нью-Йорке, Зальцбургский Моцартэум, Большой зал Московской консерватории, зал Королевы Елизаветы в Антверпене, Концертный зал Мариинского театра в Петербурге, Золя Верди в Милане, Bridgewater Hall в Манчестере, Театр Гарибальди в Палермо, в Московском международном Доме музыки и Hamarikyu Asahi Hall в Токио.





Родился Кирилл в Гродно, с 6 лет начал играть на фортепиано, а в 10 лет юное дарование уже выступало с симфоническим оркестром. Учился музыкант у лучших из лучших: у Петра Палечного в Музыкальном университете в Варшаве, у Бориса Петрушанского в Международной фортепианной Академии Incontri col Maestro (г.Имола, Италия), окончил аспирантуру в классе Грэма Скотта в Королевском Северном колледже музыки в Манчестере.

Пианист Джон О’Конор говорит про Кирилла, как об одном из самых интересных молодых пианистов современности, а дирижер Томас Зандерлинг считает его исключительным исполнителем с громадным потенциалом для грандиозной международной карьеры.

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Кирилл — лауреат многочисленных международных фортепианных конкурсов, в том числе конкурса имени Владимира Горавица в Киеве, конкурса имени Артура Рубинштейна в Польше и имени Джеймса Моттрама в Манчестере. Однако отдельное место среди наград занимает победа на конкурсе в рамках престижного фестиваля классической музыки «Kissenger Sommer». Все дело в том, что самому на этот конкурс заявку отправить нельзя: к участию приглашают и только шестерых музыкантов. Впервые за историю конкурса в 2010 году Кирилл стал обладателем сразу двух наград: первая премия по решению жюри и приз зрительских симпатий.

В 2013 году музыкант записал дебютный альбом «My Polish Diary» совместно с известным лейблом Delos, который в свою очередь получил высокую оценку среди критиков по всему миру.

Белорусам Кирилл Кедук в том числе знаком как организатор международного музыкального фестиваля «TyzenHouse» в Гродно, на котором выступают звезды классической музыки мирового масштаба.

В программе концерта 29 июня: А. Литвиновский — Consort Lessons, Ф. Шопен — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (ор.11), Л. Можджер — Джазовые импровизации соло и с оркестром, В. Лютославский — вариации на тему Паганини (фортепьянные дуэт). Стоимость билетов: от 8 до 15 рублей. Купить билет

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