Лукашенко проведет переговоры с лидером Вьетнама в формате «один на один»

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Встреча запланирована на 27 июня. В этот же день президенты примут участие в Белорусско-вьетнамском бизнес-форуме.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг находится с визитом в Беларуси с 26 по 28 июня.

Сегодня главы государств проведут встречу в формате «один на один» во Дворце Независимости, а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.

Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба белорусского президента.