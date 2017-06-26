Любимцы взрослых и детей: правила жизни муми-троллей

В это трудно поверить, но муми-тролли известны миллионам детей и взрослых по всему миру уже больше 70 лет: первые истории о странных существах вышли в 1945 году! С тех пор муми-тролли стали всеобщими любимцами, а своей создательнице — финской писательнице Туве Янссон — принесли всемирную славу.

27 июня — в день, когда муми-мама ушла из жизни — Sputnik вам предлагает вспомнить самые яркие цитаты из книг о муми-троллях — своеобразные "правила жизни".

Всего о муми-троллях было издано девять книг, однако во время переизданий разные истории публиковали в отдельных книгах. Известны истории не только своим поучительным и смешным содержанием, но и иллюстрациями. Позже книги Янссон стали основой десятков мультфильмов, снятых по всему миру.

Издания историй о муми-троллях популярны по всему миру до сих пор. Хотя, кроме стран Скандинавии, особую любовь к забавным зверькам испытывают именно жители постсоветских стран — муми-тролли у нас "прижились".