ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любимцы взрослых и детей: правила жизни муми-троллей

27.06.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В это трудно поверить, но муми-тролли известны миллионам детей и взрослых по всему миру уже больше 70 лет: первые истории о странных существах вышли в 1945 году! С тех пор муми-тролли стали всеобщими любимцами, а своей создательнице — финской писательнице Туве Янссон — принесли всемирную славу.

27 июня — в день, когда муми-мама ушла из жизни — Sputnik вам предлагает вспомнить самые яркие цитаты из книг о муми-троллях — своеобразные "правила жизни".

Всего о муми-троллях было издано девять книг, однако во время переизданий разные истории публиковали в отдельных книгах. Известны истории не только своим поучительным и смешным содержанием, но и иллюстрациями. Позже книги Янссон стали основой десятков мультфильмов, снятых по всему миру.

Издания историй о муми-троллях популярны по всему миру до сих пор. Хотя, кроме стран Скандинавии, особую любовь к забавным зверькам испытывают именно жители постсоветских стран — муми-тролли у нас "прижились".

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создательницы популярных персонажей Туве Янссон не стало ровно 16 лет назад - 27 июня 2001-го.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Российский Як-130 садится без передней стойки шасси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика