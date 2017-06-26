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В Дятловском районе лоб в лоб столкнулись Ford и ГАЗ: один человек погиб, два - пострадали

27.06.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще два получили травмы в ДТП, которое произошло днем 26 июня вблизи деревни Медвиновичи Дятловского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


По информации ГАИ, водитель Ford 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком ГАЗ, которым управлял 23-летний парень.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. 19-летний пассажир Ford и второй водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


— Водитель Ford после сдачи в колледже сессии ехал в Новогрудский район. Предположительно, он уснул за рулем, — рассказали в ГАИ.

 
 
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