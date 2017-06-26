В ночь на 28 июня в центре Минска будет запрещена парковка

Госавтоинспекция сообщает о запрете парковки на центральных улицах Минска в ночь перед парадом в честь Дня независимости из-за проведения репетиции.

На запрещенных для парковки улицах будет работать эвакуатор.

ГАИ рекомендует водителям при вынужденной остановке в указанных местах за лобовым стеклом оставлять номер телефона.

Запрет действует для участков дорог вдоль проспекта Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева (включая придорожные парковки);