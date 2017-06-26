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В ночь на 28 июня в центре Минска будет запрещена парковка

27.06.2017 10:33 — Разное | БДГ  
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Госавтоинспекция сообщает о запрете парковки на центральных улицах Минска в ночь перед парадом в честь Дня независимости из-за проведения репетиции.

На запрещенных для парковки улицах будет работать эвакуатор.

ГАИ рекомендует водителям при вынужденной остановке в указанных местах за лобовым стеклом оставлять номер телефона.

Запрет действует для участков дорог вдоль проспекта Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева (включая придорожные парковки);

  • по улице Игнатенко от улицы Грибоедова  до проспекта Победителей;
  • по улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова;
  • по улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;
  • по улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей;
  • а также на парковке возле дома № 41 на проспекте Победителей – около химчистки «Сияние».
 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция сообщает о запрете парковки на центральных улицах Минска в ночь перед парадом в честь Дня независимости из-за проведения репетиции. На...

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