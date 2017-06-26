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Правительство утвердило план работы на второе полугодие

27.06.2017 10:41 — Разное | Ежедневник  
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Правительство утвердило план работы на второе полугодие

фото: Newsofgambling.com

Всего во втором полугодии 2017 года на заседаниях Совмина и Президиума Совмина планируется рассмотреть 17 вопросов.

В частности, на заседаниях Совмина планируется рассмотреть итоги работы экономики Республики Беларусь за первое полугодие 2017 г., за январь – сентябрь 2017 г., а также обсудить проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год и параметры основных показателей на 2019 – 2020 годы, основные направления денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2018 год.

На заседания президиума Совмина будут вынесены вопросы о ходе выполнения поручений Главы государства по развитию Оршанского района, по наведению порядка в строительной отрасли и  обеспечению ее эффективного функционирования, а также  решений главы государства по финансовому оздоровлению организаций агропромышленного комплекса.

Кроме этого, планируется обсудить концепцию развития в Республике Беларусь электронного правительства, готовность к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, а также  ход реализации Государственной инвестиционной программы на 2017 год и Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

В центре внимания будут и вопросы  о принимаемых мерах и результатах работы по наращиванию и диверсификации экспорта товаров и услуг, по развитию кожевенно-мехового производства и производства обуви, а также по завершению модернизации организаций деревообрабатывающей отрасли и стабилизации их финансово-экономического положения. 

Участники заседаний президиума обсудят принятые  меры по повышению эффективности работы и развитию организаций цементной и стекольной промышленности, снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, наращиванию экспорта строительных материалов и защите внутреннего рынка с оценкой работы кадров.

Среди прочего запланировано выездное заседание президиума Совмина, где будет рассмотрен вопрос о повышении уровня конкурентоспособности экономики Борисовского района, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.


 
 
 
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Всего во втором полугодии 2017 года на заседаниях Совмина и Президиума Совмина планируется рассмотреть 17 вопросов.

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