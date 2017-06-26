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Бритни Спирс станцевала на пляже и собрала 1,4 миллионов просмотров в сети
Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс появилось в личном Instagram певицы. За несколько дней ролик успел набрать более 1,4 миллиона просмотров и получил лестные отзывы от поклонников.
Певица опубликовала новый ролик во время отдыха на одном из пляжей Таиланда, где она проводила время с детьми.
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Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс стало хитом Instagram.
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