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Бритни Спирс станцевала на пляже и собрала 1,4 миллионов просмотров в сети

27.06.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс появилось в личном Instagram певицы. За несколько дней ролик успел набрать более 1,4 миллиона просмотров и получил лестные отзывы от поклонников.

Певица опубликовала новый ролик во время отдыха на одном из пляжей Таиланда, где она проводила время с детьми.

 

Having such an incredible time in Thailand!!! Excited to perform in Bangkok this weekend!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Июн 21 2017 в 8:36 PDT

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Ссылка на источник 61
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Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс стало хитом Instagram.

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