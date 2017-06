7 главных фильмов июльского проката

В июле столичный прокат небывало щедр к минчанам, которые не уехали на моря и остались киснуть в городе. На большие экраны выходят блокбастеры вроде нового « Человека-паука ». На маленькие — участники Каннского кинофестиваля этого года, скандальный фильм Волобуева и байопик про Тупака. AFISHA.TUT.BY насчитала как минимум 7 поводов сходить в кино. И восьмой бонусом — там чаще всего довольно прохладно.

« Блокбастер »

Когда: с 13 по 19 июля. Где: Falcon Club Бутик Кино и другие. Режиссер: Роман Волобуев. О чем кино: Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.

Почему смотрим: Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях.

О новой картине известно, например, что Волобуев после просмотра финальной версии, смонтированной продюсерами, попросил убрать его имя из титров. Кокетство это или вымученное решение — узнаем уже скоро.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Блокбастер» смешной. Фильм успешно справляется с задачами легкого жанра: сюжет бежит, на втором плане — жизнь, шуточки выстраиваются в ряд, и зрителю приятно быть немного умнее героинь (Устинова и Чиповская хороши, дают им такой шанс), а режиссер раскладывает киноведческий пасьянс с пистолетом, баблом, наручниками, двойниками. Де Пальма играет в Хичкока, Волобуев играет в Де Пальму. А еще в Кубрика, Коэнов, Балабанова, Иствуда и др. Особо не напирая, для своих", — Василий Степанов, журнал «Сеанс» .

«Блокбастер» оказывается куда осмысленнее «Холодного фронта» и может считаться большой удачей — скорее, российского кино вообще, чем конкретного режиссера или продюсера", — Василий Корецкий, Colta.Ru.

«Блокбастер» похож на выступление стендапера, в котором рискованные остроты для своих чередуются с надежными гэгами и для всех и сразу. А между ними на пол со звоном падают неловкие паузы, во время которых от зрителя с пытливым взглядом чего-то ждут", — Егор Москвитин, журнал Esquire.

« Берлинский синдром »

Когда: 15 и 16 июля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Москва». Режиссер: Кейт Шортланд. О чем кино: Когда во время отпуска в Берлине австралийская фотожурналистка Клэр встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот. Клэр просыпается на следующее утро и понимает, что Энди ушел на работу, оставив ее запертой в своей квартире. Казалось бы, нелепая ошибка. За исключением того, что он не собирается ее отпускать. Когда-либо.

Почему смотрим: в 2012 году австралийка Кейт Шортланд сняла картину о второй мировой войне «Лоре». По большому счету так могли бы выглядеть военные опусы «Беларусьфильма», перестань тот по-мальчишески играть в партизан и начни заниматься тем, для чего создан, — непосредственно кино.

«Берлинский синдром» — история (не)любви в приглушенных темных тонах, на грани психопатии. В чем-то радикальная и бескомпромиссная, новая работа Шортланд поглотит вас и заставит бродить по ту сторону здравого смысла, препарировать моральные ценности и уж точно удивляться.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Берлинский синдром» не очень много нового дает жанру, но может стать отличным тестом: если в отношениях вы хотя бы иногда чувствуете себя так, как героиня фильма, стоит бежать — в одиночку или с чьей-то помощью", — Дарико Цулая, «Кинопоиск».

«История про похищенную и запертую жертву заведомо обречена на то, что зритель раскусит ее на раз-два. А в случае с „Берлинским синдромом“ обещанный в названии психологизм растерялся, видимо, где-то по пути из Сиднея в Берлин», — Анна Ефременко, «Кинорама».

« Дюнкерк »

Когда: с 20 июля по 16 августа. Где: Falcon Club Бутик Кино и другие. Режиссер: Кристофер Нолан. О чем кино: Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находящиеся спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Почему смотрим: любопытно посмотреть, чем закончится эксперимент работы Нолана с историческим материалом. «Дюнкерк» — первый в карьере режиссера фильм, снятый не по оригинальному, написанному им сценарию. Что понятно уже сейчас — без драмы не обойдется. За нее в ответе и сильные актерские партии, как-то: Том Харди («Безумный Макс. Дорога ярости»), Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), а также тревожные скрипки композитора Ханса Циммера.

« Взрывная блондинка »

Когда: с 27 июля по 9 августа. Где: Falcon Club Бутик Кино и другие. Режиссер: Дэвид Литч. О чем кино: агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

Почему смотрим: за плечами Дэвида Литча — первый «Джон Уик» и с два десятка актерских работ. Но пойдем в кино мы, конечно же, не поэтому. Главная блондинка фильма — шикарная Шарлиз Терон — как магнит для ваших деноминированных рублей. А Джеймс МакЭвой — как сертифицированный на территории шпионского боевика стендап-комик.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Взрывная блондинка» лучше всего работает в чистом режиме b-movie, пересматривая форму героя с феминистской точки зрения, но не преувеличивая ее", — Eric Kohn, IndieWire .

«Поклонники жанра будут так озабочены магистральной линией, что забудут все события, которые к ней вели. Длинная сцена в третьем акте, где Лоррейн следует через лестницу, останется в веках», — John DeFore, The Hollywood Reporter.

« Роковое искушение »

Когда:с 27 июля по 9 августа. Где: Falcon Club Бутик Кино и другие. Режиссер: София Коппола. О чем кино: закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения.

Почему смотрим: все фильмы Софии Копполы — опровержение народной поговорке о том, что на детях гениев природа отдыхает. Новая работа не исключение, ее отметило в том числе жюри Каннского фестиваля этого года. Здесь правят балом чудесные нимфы в воздушных платьях: Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг. А облако тегов прыгает от гражданской войны и пансионата для девочек до насилия и хирургического вмешательства. Впрочем, фильмы Копполы всегда замечательны тем, что они прикидываются чем-то легковесным, а на деле значительно перевешивают ожидания.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Роковое искушение» — эстетский (оператор Филипп Ле Сурд добился здесь очень прозрачного, пронизанного солнцем изображения) триллер про «ответку». Но при всей точности актерских красок и режиссерской наблюдательности это, увы, не самая личная для Копполы работа, скорее упражнение для поддержания профессиональной формы", — Елена Смолина, журнал GQ.

«Режиссер снова обманывает ожидания зрителя — но на сей раз, в отличие от „Элитного общества“, это скорее комплимент. Вместо напрашивающейся кровавой расправы — остроумная психологическая игра. Вместо манифеста освобождения женщин от мужчин — безжалостная раздача всем сестрам по серьгам. Вместо отчаянного надрыва — колкие шутки. Вместо поиска виноватого — констатация факта, что виновата во всем природа, чтобы отгородиться от которой и построен белый дворец», — Егор Москвитин, Газета.Ru.

« 2pac: Легенда »

Когда: с 27 июля по 2 августа. Где: «Беларусь», Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Бенни Бум. О чем кино: фильм посвящен судьбе и творчеству Тупака Шакура. Это правдивая история о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Почему смотрим: собственно, потому что фильм посвящен судьбе и творчеству Тупака Шакура. All Eyez on Me (в честь двойного студийного альбома), получивший в отечественном прокате прозвище «2рас: Легенда», — проект ветерана музыкального видео и сериального режиссера Бенни Бума. В его активе работа над «Империей» и еще десятком видео. Пожалуй, не стоит питать никаких надежд на художественные качества картины, но любопытства ради сходить стоит.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Данная кинокартина — одна из самых худших музыкальных биографических кинокартин, что я когда-либо видел. Данный фильм наверняка собьет с толку и не приведет в восторг тех, кто не знаком с творчеством и жизнью рэп-пророка Тупака Шакура», — Ник Аллен, RogerEbert.

«Кто убил Тупака Шакура? Фильм не говорит, но по меньшей мере он избавляет нас от всевозможных теорий заговора. По всей вероятности, Тупак был убит в результате насилия, которое не имело ничего общего с рэп-войнами», — Owen Gleiberman, журнал Variety.

« Мой ангел »

Когда: 29 и 30 июля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Москва». Режиссер: Гарри Клевен. О чем кино: Ангел — необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой. Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение.

Почему смотрим: оригинальная фабула и трогательная история, спродюсированная теми же ребятами, которые ответственны за нашумевший «Новейший завет». Ничего особенно выдающегося не ждите, но нам ли крутить носом в условиях дефицита мало-мальски авторского кино.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Что пишут критики:

«Эти нетрадиционные отношения — предлог для истинного вихря чувств. Мы слышим тишину, ощущаем взгляды персонажа и видим их своими руками. Такое пробуждение чувств отражает состояние двух подростков, когда они открывают любовь. […] Эта причудливая и невероятная история любви происходит в настоящем звуковом и визуальном коконе, который создает оператор Джульетт Ван Дормел», — Cineuropa.