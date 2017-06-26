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7 главных фильмов июльского проката
В июле столичный прокат небывало щедр к минчанам, которые не уехали на моря и остались киснуть в городе. На большие экраны выходят блокбастеры вроде нового «
Почему смотрим: Роман Волобуев — бывший кинокритик, чей режиссерский дебют оставил после себя массу вопросов. «Холодный фронт» заигрывал с фестивальной публикой, обезоружил критиков (тем фактом, что первую якобы разгромную рецензию на свой фильм написал Волобуев сам) и привлекал простых смертных в кино, пожалуй, только Дашей Чарушей в главных ролях.
О новой картине известно, например, что Волобуев после просмотра финальной версии, смонтированной продюсерами, попросил убрать его имя из титров. Кокетство это или вымученное решение — узнаем уже скоро.
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Что пишут критики:
«Блокбастер» смешной. Фильм успешно справляется с задачами легкого жанра: сюжет бежит, на втором плане — жизнь, шуточки выстраиваются в ряд, и зрителю приятно быть немного умнее героинь (Устинова и Чиповская хороши, дают им такой шанс), а режиссер раскладывает киноведческий пасьянс с пистолетом, баблом, наручниками, двойниками. Де Пальма играет в Хичкока, Волобуев играет в Де Пальму. А еще в Кубрика, Коэнов, Балабанова, Иствуда и др. Особо не напирая, для своих", — Василий Степанов,
«Блокбастер» оказывается куда осмысленнее «Холодного фронта» и может считаться большой удачей — скорее, российского кино вообще, чем конкретного режиссера или продюсера", — Василий Корецкий,
«Блокбастер» похож на выступление стендапера, в котором рискованные остроты для своих чередуются с надежными гэгами и для всех и сразу. А между ними на пол со звоном падают неловкие паузы, во время которых от зрителя с пытливым взглядом чего-то ждут", — Егор Москвитин,
Почему смотрим: в 2012 году австралийка Кейт Шортланд сняла картину о второй мировой войне «Лоре». По большому счету так могли бы выглядеть военные опусы «Беларусьфильма», перестань тот по-мальчишески играть в партизан и начни заниматься тем, для чего создан, — непосредственно кино.
«Берлинский синдром» — история (не)любви в приглушенных темных тонах, на грани психопатии. В чем-то радикальная и бескомпромиссная, новая работа Шортланд поглотит вас и заставит бродить по ту сторону здравого смысла, препарировать моральные ценности и уж точно удивляться.
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Что пишут критики:
«Берлинский синдром» не очень много нового дает жанру, но может стать отличным тестом: если в отношениях вы хотя бы иногда чувствуете себя так, как героиня фильма, стоит бежать — в одиночку или с чьей-то помощью", — Дарико Цулая,
«История про похищенную и запертую жертву заведомо обречена на то, что зритель раскусит ее на раз-два. А в случае с „Берлинским синдромом“ обещанный в названии психологизм растерялся, видимо, где-то по пути из Сиднея в Берлин», — Анна Ефременко,
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Почему смотрим: любопытно посмотреть, чем закончится эксперимент работы Нолана с историческим материалом. «Дюнкерк» — первый в карьере режиссера фильм, снятый не по оригинальному, написанному им сценарию. Что понятно уже сейчас — без драмы не обойдется. За нее в ответе и сильные актерские партии, как-то: Том Харди («Безумный Макс. Дорога ярости»), Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), а также тревожные скрипки композитора Ханса Циммера.
Почему смотрим: за плечами Дэвида Литча — первый «Джон Уик» и с два десятка актерских работ. Но пойдем в кино мы, конечно же, не поэтому. Главная блондинка фильма — шикарная Шарлиз Терон — как магнит для ваших деноминированных рублей. А Джеймс МакЭвой — как сертифицированный на территории шпионского боевика стендап-комик.
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Что пишут критики:
«Взрывная блондинка» лучше всего работает в чистом режиме b-movie, пересматривая форму героя с феминистской точки зрения, но не преувеличивая ее", — Eric Kohn,
«Поклонники жанра будут так озабочены магистральной линией, что забудут все события, которые к ней вели. Длинная сцена в третьем акте, где Лоррейн следует через лестницу, останется в веках», — John DeFore,
Почему смотрим: все фильмы Софии Копполы — опровержение народной поговорке о том, что на детях гениев природа отдыхает. Новая работа не исключение, ее отметило в том числе жюри Каннского фестиваля этого года. Здесь правят балом чудесные нимфы в воздушных платьях: Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг. А облако тегов прыгает от гражданской войны и пансионата для девочек до насилия и хирургического вмешательства. Впрочем, фильмы Копполы всегда замечательны тем, что они прикидываются чем-то легковесным, а на деле значительно перевешивают ожидания.
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Что пишут критики:
«Роковое искушение» — эстетский (оператор Филипп Ле Сурд добился здесь очень прозрачного, пронизанного солнцем изображения) триллер про «ответку». Но при всей точности актерских красок и режиссерской наблюдательности это, увы, не самая личная для Копполы работа, скорее упражнение для поддержания профессиональной формы", — Елена Смолина,
«Режиссер снова обманывает ожидания зрителя — но на сей раз, в отличие от „Элитного общества“, это скорее комплимент. Вместо напрашивающейся кровавой расправы — остроумная психологическая игра. Вместо манифеста освобождения женщин от мужчин — безжалостная раздача всем сестрам по серьгам. Вместо отчаянного надрыва — колкие шутки. Вместо поиска виноватого — констатация факта, что виновата во всем природа, чтобы отгородиться от которой и построен белый дворец», — Егор Москвитин,
Почему смотрим: собственно, потому что фильм посвящен судьбе и творчеству Тупака Шакура. All Eyez on Me (в честь двойного студийного альбома), получивший в отечественном прокате прозвище «2рас: Легенда», — проект ветерана музыкального видео и сериального режиссера Бенни Бума. В его активе работа над «Империей» и еще десятком видео. Пожалуй, не стоит питать никаких надежд на художественные качества картины, но любопытства ради сходить стоит.
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Что пишут критики:
«Данная кинокартина — одна из самых худших музыкальных биографических кинокартин, что я когда-либо видел. Данный фильм наверняка собьет с толку и не приведет в восторг тех, кто не знаком с творчеством и жизнью рэп-пророка Тупака Шакура», — Ник Аллен, RogerEbert.
«Кто убил Тупака Шакура? Фильм не говорит, но по меньшей мере он избавляет нас от всевозможных теорий заговора. По всей вероятности, Тупак был убит в результате насилия, которое не имело ничего общего с рэп-войнами», — Owen Gleiberman,
Почему смотрим: оригинальная фабула и трогательная история, спродюсированная теми же ребятами, которые ответственны за нашумевший «Новейший завет». Ничего особенно выдающегося не ждите, но нам ли крутить носом в условиях дефицита мало-мальски авторского кино.
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Что пишут критики:
«Эти нетрадиционные отношения — предлог для истинного вихря чувств. Мы слышим тишину, ощущаем взгляды персонажа и видим их своими руками. Такое пробуждение чувств отражает состояние двух подростков, когда они открывают любовь. […] Эта причудливая и невероятная история любви происходит в настоящем звуковом и визуальном коконе, который создает оператор Джульетт Ван Дормел», —
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