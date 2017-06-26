Шугаринг: разбираемся в нюансах



Шугаринг — это прекрасная альтернатива восковой эпиляции. Делается с помощью специальной сахарной массы. Может выполняться в салонных условиях или дома.

Что такое шугаринг?





Шугаринг — это один из способов эпиляции с помощью сахарного сиропа, сваренного особым образом. Хотя такой метод эпиляции получил широкое распространение относительно недавно, говорят, что им пользовались ещё красавицы Древнего Египта.

Основные компоненты пасты для сахарной эпиляции — сахар, вода, лимонный сок. Кожа меньше травмируется, чем после восковой эпиляции, не остаётся вросших волосков. Также на коже не остаётся ожогов - сахарная масса имеет комфортную температуру.

Как сделать пасту для шугаринга?





Чтобы сделать пасту для эпиляции, вам понадобятся:

6 ч.л. сахара;

2 ч.л. воды;

2 ч.л. лимонного сока.

Смешайте сахар с водой, варите на медленном огне. Скоро вы увидите, как масса начинает менять цвет. Необходимая консистенция как у жидкой карамели. Когда масса станет золотистого цвета, нужно добавить лимонный сок, после чего снять её с огня. За 10 минут до снятия с плиты пасты накройте её крышкой, уменьшите огонь, дайте немного потомиться. Масса должна быть однородной. Дайте ей остыть.

Как сделать шугаринг дома?





Делать шугаринг дома очень просто. Основные этапы процедуры:

Подготовьте кожу, для чего промойте её тёплой водой и высушите. Нанесите тальк. Возьмите шарик из пасты, разровняйте его против роста волос на нужном участке кожи рукой или шпателем, плотно прижимая пасту к коже. Резким движением удалите волосы по направлению роста. Для больших площадей используйте полоску хлопчато-бумажной ткани, которую так же удалите резким движением руки по росту волос. Проделайте те же движения с другими участками кожи, при необходимости пройдитесь несколько раз по одному месту. Смойте остатки пасты тёплой водой. Возможно, останутся отдельные волоски: можно их выщипать или сбрить. Нанесите питательный крем.

Важно: чем резче движения, тем лучше удаляются волоски.

Когда необходимо повторить сахарную эпиляцию?





Эффект от шугаринга длится у всех по-разному. Он зависит от индивидуальных особенностей, а также от участка кожи. Считается, что после шугаринга волоски утончаются, начинают расти медленнее.

В подмышках волосы начинают отрастать быстрее всего. Первые волоски появятся примерно через неделю. Процедуру шугаринга будет необходимо повторить через 10-14 дней.

В зоне бикини волосы не растут около 2 недель. Сначала появляются отдельные волоски, потом волосяной покров зоны бикини восстанавливается. В зоне глубокого бикини волоски могут не расти до 1 месяца.

Кожа ног дольше всего остаётся гладкой - около 2 недель. Однако у некоторых волосы могут начать расти быстрее.

Чем заменить лимонный сок?





Иногда возникает непереносимость лимонного сока. Это может быть связано со слишком чувствительной кожей, аллергией и другими причинами. Лимонный сок можно заменить лимонной кислотой в пропорциях на 10 столовых ложек сахара 1,5 чайные ложки лимонной кислоты. Также можно использовать следующий состав для приготовления пасты: на полстакана сахара сахар нам понадобится ½ ч.л. яблочного уксуса, 2 ст.л. жидкого меда и 1 стакан воды. Сахар, мед и вода смешиваются и варятся на медленном огне под вашим пристальным взором. Когда появится пена, добавляют яблочный уксус и снимают с огня.

В чём разница между восковой эпиляцией и шугарингом?





Основное отличие эпиляции воском и сахарной пастой в том, что при эпиляции воском волосы удаляются против роста волос, в шугаринге — по росту: отсюда меньше риск вросших волос при сахарной эпиляции. Температура пасты ниже, чем у воска, а значит, шанс обжечься при сахарной эпиляции практически равен нулю. При шугаринге меньше болевые ощущения, а краснота кожи спадает быстрей.

Шугаринг — это эффективная процедура. Благодаря доступности ингредиентов, она ещё и экономна. Выполнять ее можно дома. Главное — набить руку, и со временем вы научитесь идеально удалять волоски с любого участка тела. Если вы сомневаетесь в результате собственных действий, всегда можно доверить шугаринг мастерам и обратиться в салон красоты .