Азаренко: Поедание своей первой аккредитации для Лео интереснее, чем моя тренировка

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, ведущая подготовку к Уимблдону, разместила в социальных сетях фото со своей тренировки, во время которой ее сын Лео нашел для себя увлекательное занятие.



Фото: vk.com/vika_azarenka

— Полагаю, моя тренировка не столь интересна, как поедание своей первой в жизни аккредитации! Солнечным днем на приятной травке в Aorangi Park Лео решил перекусить для расслабона! К следующей неделе переоденемся во все белое, — приводит слова Виктории Азаренко фан-группа теннсистки ВКонтакте .

Напомним, что Виктория Азаренко после годичного перерыва вернулась в большой теннис на прошлой неделе, когда выступила в турнире на Мальорке, где выбыла из борьбы во втором раунде. Это было ее первое выступление после рождения сына .



«Спасибо Мальорке за прекрасное время и гостеприимство. Мы очень полюбили остров. Обязательно вернемся». Фото: vk.com/vika_azarenka









Следующим стартом для Азаренко станет третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого Шлема — Уимблдон. Соревнования основной сетки в Лондоне начинаются в понедельник, 3 июля. Белоруска, вернувшаяся в мировой рейтинг и занимающая теперь в нем 678-е место, получила Wild Card от организаторов.

Прежде Виктория Азаренко 10 раз выступала на Уимблдоне, ее лучшие достижения здесь — выходы в полуфинал в 2011 и 2012 годах, где она уступала Петре Квитовой и Серене Уильямс.

Жеребьевка предстоящего Уимблдона состоится в пятницу, 30 июня.