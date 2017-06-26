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Ипэшники просят власти вернуть госрегулирование арендных ставок и уйти от привязки к валюте

27.06.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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Индивидуальные предприниматели просят власти вернуться к госрегулированию ставок арендной платы для частных арендодателей, а также уйти от их привязки к валюте. Эти вопросы обсуждались на очередном заседании рабочей группы по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предприниматели предложили на уровне законодательства обеспечить принцип неизменности договора между арендодателем и арендатором в течение периода его действия, а также уйти от привязки ставки арендной платы частных арендодателей к иностранной валюте.

— Переходя к вопросу об арендной плате, члены рабочей группы привели ряд фактов неаргументированного, по их мнению, повышения ставки арендной платы частными арендодателями и создания ими неравных условий аренды для ИП по сравнению с крупными розничными сетями. Индивидуальные предприниматели сообщают также о фактах дискриминационной ценовой политики в отношении членов советов предпринимателей, — сообщают в Минэкономики.

Но с предложением ИП не согласились представители арендодателей, присутствовавших на заседании рабочей группы.

— Было решено просить Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучить возможность применения норм антимонопольного законодательства к арендодателям, а бизнес-союзы представить обоснованные предложения об усилении роли советов индивидуальных предпринимателей рынков и торговых центров в урегулировании отношений между арендодателями и арендаторами, — отметили в Минэкономики.

Лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко рассказал, что на заседании ИП также подняли вопрос «недобросовестной конкуренции со стороны торговцев из Средней Азии».

— В некоторых городах представители Средней Азии открытые торговые точки, где продают тот же товар, что и белорусские предприниматели, но дешевле. На заседании выдвигались различные предложения, за счет чего им это удается сделать, — от продажи товаров без сертификатов до его нелегального ввоза. И это развивается ураганными темпами, Беларусь превращается в большой Черкизовский рынок, с этим нужно что-то делать, — говорит Анатолий Шумченко.

По его словам, на заседании также поднимался вопрос работы советов предпринимателей.

На заседании в Минэкономики обсудили и проект постановления Совмина Республики Беларусь «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708». Этот проект предусматривает для ИП, которые ввозят товар в упаковке для розничной торговли, порядок уплаты фиксированного ежеквартального сбора на утилизацию упаковки. Сумма фиксированного сбора рассчитана на основе данных о среднем размере платежей, уплаченных ИП в предыдущие периоды.

— Проект предусматривает избавление ИП от обязанности осуществлять расчеты суммы сбора исходя из объемов ввезенной упаковки. Важно, что проект постановления предоставляет возможность ИП, не уплатившим сбор в предыдущие периоды, уплатить его за эти периоды по новой простой схеме. При этом представители ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» подчеркнули, что данное постановление представляет собой временную меру, — уточнили в Минэкономики. — В целом же Министерство жилищно-коммунального хозяйства, согласившись с предложениями рабочей группы, выступает за отмену обязанности уплаты данного сбора для ИП, ведущих розничную торговлю. Соответствующее предложение МинЖКХ направило в рамках общественного обсуждения пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса.

 
 
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Индивидуальные предприниматели просят власти вернуться к госрегулированию ставок арендной платы для частных арендодателей, а также уйти от их привязки к валюте.

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