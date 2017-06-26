Архитектор: найти инвестора для застройки Осмоловки будет непросто

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Инвестора, который был бы готов вложиться в новую придуманную в УП "Минскградо" Осмоловку, пока нет, признался журналистам главный архитектор проектов УП "Минскградо" Александр Бондарчик.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Докладчику не удалось с первого раза представить проект новой Осмоловки

"Насколько я знаю, инвестора нет. И должен сказать, что с поиском инвестора могут возникнуть большие сложности в связи с тем, что процент сноса по этой территории очень большой — 27%. С точки зрения бизнеса, больше 15% сноса считается нерентабельным. Но мы сознательно пошли на то, чтобы не строить здесь 30-этажные башни, и за счет этого поднять рейтинг этих территорий, окупить проект с учетом сноса", — рассказал Бондарчик.

Иными словами, есть лишь идея — как должны выглядеть эти кварталы. Ее сформулировали, по словам архитекторам, чтобы "зарегламентировать эту территорию, наметить рамки приличия".

"Может же прийти инвестор и сказать: "хочу шлепнуть сюда две 30-этажные башни", и сломает весь силуэт исторической части города. Так что это была попытка ввести как минимум ограничения с одной стороны, а с другой стороны — оценить возможности", — объяснил Бондарчик.

Все это Бондарчик объяснял журналистам уже позже в одном из кабинетов администрации Центрального района. Жители Осмоловки, которые собрались на презентацию проекта, сначала его слушать вообще не хотели.

Не трогайте нас

Презентация "Градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Старовиленская — ул. Киселева — ул. Куйбышева — ул. Коммунистическая", иными словами, двух старых кварталов Осмоловки, собрала полный зал. Мест всем не хватило, люди стояли в проходах.

Проект предусматривает полный снос желтых двухэтажек, построенных после войны, и строительство на их месте квартала 5-ти и 6-ти этажных домов, а также магазинов и других полезных объектов.

Архитектор Центрального района Виктория Долговская сразу обозначила рамки: встреча будет проходить в формате информирования, а для предложений в фойе установлен специальный ящик. Люди возмутились.

"Нам не интересно, что вы будете строить. Скажите, что с нами будет?!" — кричали из зала.

Чтобы дать архитектору "Минскградо" возможность представить проект, пришлось даже проголосовать. Но к архитектору вопросов не было, вопрос был к властям.

"Вопрос один: не трогайте нас. А то, что будет строиться, нам все равно", — повторяли друг за другом выступающие.

Гасить эмоции пытался глава администрации Игорь Бузовский.

"Поймите, я искренне хочу вам помочь, как глава администрации Центрального района. Но для того, чтобы правильно выступить с этими инициативами, для того, чтобы были учтены ваши инициативы, ваших детей и этого исторического объекта, к этому надо подойти конструктивно. Поэтому надо следовать процедуре", — обращался к залу Бузовский.

К вопросу о статусе

Бузовский предложил создать инициативную группу из числа жителей Осмоловки, которая вошла бы в состав комиссии, аккумулировать предложения-замечания и готовить их для представления в архитектурно-градостроительный совет.

"Объясняю, что такое комиссия. Комиссия принимает любые замечания, в том числе против сноса. Но данное замечание комиссия учитывать не будет, потому что согласно законодательству учитываются только те замечания, которые соответствуют закону РБ. Например, не запланирована школа или до детского садика расстояние больше, чем это положено. Вот в этом случае проект может быть отправлен на доработку. А вот то, что вы против сноса Осмоловки как таковой, учитываться комиссией не будет!" — обратилась к залу одна из выступающих.

Глава администрации снова и снова призывал к конструктиву: записываться в инициативную группу, помнить об интересах города и разных интересах жильцов — есть же и те, кто хочет выехать из старого изношенного жилья, говорил Бузовский.



© Sputnik / Александр Шурмелев Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский общается с жителями Осмоловки

"А вот у меня есть заключение, которое я сделал сам, и в котором сказано о техническом состоянии балок, чердачных и межэтажных перекрытий. Так вот, согласно заключению, они находятся в удовлетворительном состоянии. Я занимаюсь реставрацией, и мои подрядчики удивляются прекрасному состоянию кирпича в моем доме — он без трещин, потому что он пережил бомбежку. Это историческое здание, которое строили наши деды и отцы из кирпича, собранного с разных частей города после войны. Мы любим свой дом и вкладываем в него деньги", — рассказал житель Осмоловки Виталий Радовский.

По мнению мужчины, то, что Минкульт так и не принял решение о придании кварталам статуса историко-культурного наследия, можно расценивать как халатность.

Этот вопрос — о придании защитного статуса Осмоловке — рассчитывает увидеть среди предложений по итогам общественного обсуждения и Бузовский.

"Мы хотим, чтобы ваши мнения были учтены, в том числе вопрос по поводу историко-культурного наследия. Сегодня правильно было сказано: решение по этой территории — о том, что она историко-культурная ценность или нет — еще не принято. Это решение принимают исходя из общественных обсуждений и в том числе выводов инициативной группы", — заявил Бузовский.

Снос и капремонт

Общественное обсуждение проекта продлится до 17 июня. После чего собранные замечания и предложения будут переданы в архитектурно-градостроительный совет. Именно он будет принимать решения по проекту.

При самом оптимистичном стечении обстоятельств — с учетом еще двух обязательных экспертиз — судьба проекта может быть решена через три месяца. Но даже если снос одобрят, это не значит, что 1 января 2020 года в Осмоловку въедут бульдозеры, подчеркнул архитектор "Минградо".



© Sputnik/ Виктор Толочко Снос дома № 24 на ул. Коммунистической

Более того, со временем может встать вопрос о реконструкции старых зданий.

"Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда инвестор, приходя на площадку, на которой предполагается снос, говорит, а давайте я не буду сносить, давайте я частично или полностью реконструирую то здание, которое есть на месте. Поэтому мы в наших проектах сейчас фиксируем: это здание, подлежащие сносу; ставим точку и продолжаем: необходимость сноса зависит от решения заказчика на последующих стадиях проектирования. Поэтому вряд ли их кто-то будет сносить, и потом не знать, что с этой территорией делать", — заметил Бондарчик.



© Sputnik / Марина Серебрякова Минский микрорайон Осмоловка

Чем точно может грозить жителям исторических кварталов принятие проекта, так это угрозой и дальше долгие годы жить без капремонта. Менять трубы и котлы за свой счет.

"Чтобы знать, какая сумма требуется на капитальный ремонт жилого дома, требуется разработать проектно-сметную документацию. А пока не утвержден детальный план, его невозможно сделать. Зачем на сегодняшний день вкладывать деньги, когда неизвестно, будет там снос или реконструкция, или реставрация. Пока не будет утверждено, капитального ремонта не будет", — заявил журналистам директор КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Минска" Алексей Соболь.