Правительство Канады объявило о снятии экономических санкций с Беларуси

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Беларусь будет исключена из списка стран, для экспорта в которые нужно специальное разрешение.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на сайт правительства Канады, процесс снятия санкций, начавшийся больше года назад, будет завершен 12 июля. После этой даты для экспорта в Беларусь не будет требоваться разрешение Министерства иностранных дел и международной торговли Канады. На данный момент в списке таких стран, помимо Беларуси, фигурирует лишь Северная Корея.

Санкции в отношении Беларуси были введены Канадой в декабре 2006 года. В мае 2016 года внешнеполитическое ведомство Канады заявило, что санкции будут отменены. Поводом послужила конструктивная роль Минска в урегулировании конфликта в Украине, проведение президентских выборов в октябре 2015 года, которые не были отмечены «насилием и запугиванием, как на предыдущих выборах», освобождение политзаключенных, а также заморозка санкций со стороны США и ЕС в октябре 2015 года.

До недавнего времени Канаду в Беларуси представлял временный поверенный. 13 декабря 2016 года Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.

