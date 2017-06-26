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Правительство Канады объявило о снятии экономических санкций с Беларуси
27.06.2017 11:35 — Разное | Ежедневник
фото: Thoughtcatalog.com
Беларусь будет исключена из списка стран, для экспорта в которые нужно специальное разрешение.
Как сообщает
Санкции в отношении Беларуси были введены Канадой в декабре 2006 года. В мае 2016 года внешнеполитическое ведомство Канады заявило, что санкции будут отменены. Поводом послужила конструктивная роль Минска в урегулировании конфликта в Украине, проведение президентских выборов в октябре 2015 года, которые не были отмечены «насилием и запугиванием, как на предыдущих выборах», освобождение политзаключенных, а также заморозка санкций со стороны США и ЕС в октябре 2015 года.
До недавнего времени Канаду в Беларуси представлял временный поверенный. 13 декабря 2016 года Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.
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Беларусь будет исключена из списка стран, для экспорта в которые нужно специальное разрешение.
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