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Защитник сборной Беларуси покидает систему "Коламбуса"
Защитник сборной Беларуси Олег Евенко покидает систему «Коламбуса», сообщает корреспондент «БХ» Савелий Капуста.
Клуб НХЛ не стал делать квалификационное предложение 26-летнему хоккеисту.
В минувшем сезоне Евенко провел 49 игр в регулярном сезоне АХЛ, где набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6».
На ЧМ-2017 игрок обороны провел 7 игр, где не набрал ни одного очка при показателе полезности «-9».
Где продолжит карьеру хоккеист пока неизвестно.
Напомним, что Евенко год назад заключил двусторонний контракт с «Коламбусом», однако ни разу не вызывался в основную команду.
За карьеру в АХЛ Евенко провел 107 матчей и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1».
Олег выступал за «Коламбус» в выставочных матчах, однако не имеет ни одной игры в НХЛ.
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко покидает систему "Коламбуса", сообщает корреспондент "БХ" Савелий Капуста.
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