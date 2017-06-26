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Защитник сборной Беларуси покидает систему "Коламбуса"

27.06.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко покидает систему «Коламбуса», сообщает корреспондент «БХ» Савелий Капуста.


Олег Евенко. Фото: belarushockey.com

Клуб НХЛ не стал делать квалификационное предложение 26-летнему хоккеисту.

В минувшем сезоне Евенко провел 49 игр в регулярном сезоне АХЛ, где набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6».

На ЧМ-2017 игрок обороны провел 7 игр, где не набрал ни одного очка при показателе полезности «-9».

Где продолжит карьеру хоккеист пока неизвестно.

Напомним, что Евенко год назад заключил двусторонний контракт с «Коламбусом», однако ни разу не вызывался в основную команду.

За карьеру в АХЛ Евенко провел 107 матчей и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1».

Олег выступал за «Коламбус» в выставочных матчах, однако не имеет ни одной игры в НХЛ.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко покидает систему "Коламбуса", сообщает корреспондент "БХ" Савелий Капуста.

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